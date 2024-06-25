Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası rezervlerindeki artış devam ediyor. Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası hızlı yükseldi. Rezervlerdeki toparlanma sonrası tarihi rekor geldi.

REZERVLERDE TARİHİ REKOR

Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihi rekor kırdı. Rezervlerdeki artış ise 149 milyon dolar oldu.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİNDE SON DURUM

Merkez'in altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düşerken, döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.

4 YIL SONRA ARTIYA GEÇMİŞTİ

Öte yandan Merkez'in swap hariç net rezervleri 14 Haziran 5,4 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolara çıkmıştı.

Son dönemde hızlı rezerv biriktiren Merkez Bankası, swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitife çıkarmıştı. Swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti.

Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.