Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası, Rezervler, Döviz, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervlerindeki artış devam ediyor. Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası hızlı yükseldi. Rezervlerdeki toparlanma sonrası tarihi rekor geldi. 

REZERVLERDE TARİHİ REKOR

Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihi rekor kırdı. Rezervlerdeki artış ise 149 milyon dolar oldu. 

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİNDE SON DURUM

Merkez'in altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düşerken, döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.

4 YIL SONRA ARTIYA GEÇMİŞTİ

Öte yandan Merkez'in swap hariç net rezervleri 14 Haziran 5,4 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolara çıkmıştı. 

Son dönemde hızlı rezerv biriktiren Merkez Bankası, swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitife çıkarmıştı. Swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti.

Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Brawl Stars mega kutularının Temmuz ayında geri gelmesi bekleniyorEski çalışanına tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon mesajı: Hızla gerileyecek - EkonomiEkonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon mesajıFitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize etti - EkonomiFitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü revize ettiMehmet Şimşek'in lüks aracı gündem oldu, Bakanlık'tan iddialarla ilgili açıklama geldi - EkonomiBakanlık'tan iddialarla ilgili açıklama geldiCHP görüşmesinin ardından dikkat çeken paylaşım! Bakan Şimşek'in sitemi var - EkonomiCHP görüşmesinin ardından dikkat çeken paylaşımAsgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den iddialara cevap geldi - EkonomiAsgari ücrete ara zam gelecek mi?İki yeni şirket daha borsaya geliyor! Halka arzlarda ilk yarıda rekor büyüklük - EkonomiHalka arzlarda ilk yarıda rekor büyüklük
Sonraki Haber Yükleniyor...