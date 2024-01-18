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    • - Güncelleme Tarihi:

    Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 139 milyar 612 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar
    Ekonomi Haberleri  / AA

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 5 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 857 milyon dolar azalışla 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 29 Aralık'ta 92 milyar 830 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    ALTIN REZERVLERİ DE AZALDI 

    Söz konusu dönemde altın rezervleri 593 milyon dolar azalarak 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar

    TOPLAM REZERVLER 139 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE GERİLEDİ

    Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolardan 139 milyar 612 milyon dolara indi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AA
    Merkez BankasıRezerv
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar
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