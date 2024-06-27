Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası rezervlerindeki hızlı yükseliş devam ediyor. Rezervler 147.3 milyar dolardan 147.6 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv biriktirmeye devam ediyor. Rezervler haftalardır yükseliyor.

REZERVLER 1,3 MİLYAR DOLAR DAHA ARTTI

Haftalık olarak açıklanan rezerv oranlarına göre, Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolardan 147 milyar 622 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Rezervlerdeki haftalık yükseliş 1 milyar 321 milyon dolar oldu.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİNDE SON DURUM

Merkez'in altın rezervleri 57 milyar 868 milyon dolardan 59 milyar 127 milyon dolara yükselirken, döviz rezervi ise 88 milyar 433 milyon dolardan 88 milyar 495 milyon dolara çıktı.