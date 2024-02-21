Merkez Bankası Şubat 2024 faiz kararı ne olur? Artar mı, düşer mi? İşte ekonomistlerin yorumları

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Şubat 2024 15:55 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 16:07 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Şubat 2024 faiz kararı yarın açıklanacak. Peki TCMB Şubat 2024 faiz kararı ne olur? Merkez Bankası Şubat 2024'te faizi artıracak mı yoksa düşürecek mi? İşte ekonomistlerin Merkez Bankası'nın Şubat 2024 faiz kararı yorumları...