Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası yeni kararlarını tek tek duyurmuştu! Mehmet Şimşek'ten tam destek

Merkez Bankası yeni kararlarını tek tek duyurmuştu! Mehmet Şimşek'ten tam destek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası yeni kararlarını tek tek duyurmuştu! Mehmet Şimşek&#039;ten tam destek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı parasal sıkılaşma adımlarının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini dile getirerek, "TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası duyurduğu ilave sıkılaştırma adımlarında, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün enflasyonla mücadele kapsamında açıkladığı parasal sıkılaşma adımlarının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır." 

NE OLMUŞTU?

İlave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yapan TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiğini bildirdi.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" ifadesine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelir vergisinde bu tarihlere dikkat! Son gün 1 Nisan - EkonomiGelir vergisinde bu tarihlere dikkatÜretici ve satıcı buluştu! Yardım değil, üreticiye destekle ayağa kalkarız - EkonomiYardım değil, üreticiye destekle ayağa kalkarızŞimşek 'Pos'tayı koydu! Kayıt dışılığa karşı yeni tedbir - EkonomiŞimşek 'Pos'tayı koydu! Kayıt dışılığa karşı yeni tedbirFitch'ten Türkiye için kritik karar: Kredi notu B'den B+'ya yükseldi - EkonomiTürkiye'nin kredi notu yükseldiBakanlık duyurdu! 400 milyonluk destek çiftçilerin hesaplarına yatıyor - Ekonomi400 milyonluk destek çiftçilerin hesaplarına yatıyorEmekliye seçim öncesi seyyanen zam geliyor! SGK uzmanı son kulis bilgisini paylaştı - EkonomiEmekliye seçim öncesi seyyanen zam geliyor3 yıl sonra yeni tarihi rekor! 1 BTC fiyatı 1 kg altını geçti - EkonomiBitcoin'de tarihi rekor!
Sonraki Haber Yükleniyor...