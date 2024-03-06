Merkez Bankası yeni kararlarını tek tek duyurmuştu! Mehmet Şimşek'ten tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı parasal sıkılaşma adımlarının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini dile getirerek, "TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası duyurduğu ilave sıkılaştırma adımlarında, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün enflasyonla mücadele kapsamında açıkladığı parasal sıkılaşma adımlarının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

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