Merkez Bankası'ndaki değişim piyasalarda nasıl karşılandı? JP Morgan'dan ezber bozan analiz

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan'ın getirilmesini değerlendirdi. Ani liderlik değişimlerinin yatırımcılarda panik oluşturduğunu belirten banka, "Ancak biz yeni TCMB Başkanını dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz. Yeni oluşacak Para Politikası Kurulu'nun daha 'şahin' olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise Erkan'ın görevden alındığı vurgulandı. Erkan'ın yerine ise yardımcısı Fatih Karahan getirildi. Merkez Bankası'ndaki değişimin piyasalarda nasıl karşılanacağı merak edilirken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan ezber bozan bir yorum geldi.

"ŞAHİN BAŞKAN"

JP Morgan tarafından yapılan değerlendirmede Fatih Karahan için "Şahin başkan" yorumu yapıldı. JPMorgan analistleri tarafından yapılan açıklamada, "Ani liderlik değişimleri yatırımcılarda rahatsızlık oluşturur. Ancak biz yeni TCMB Başkanını dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz. Yeni oluşacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) daha 'şahin' olmasını bekliyoruz. PPK üyeleri Elif Haykır Hobikoğlu ve Fatma Özkul'un duruşu bilinmese de yeni başkan ve iki 'şahin' yardımcısı PPK kararlarının muhtemelen dezenflasyon odaklı alınmasını sağlayacaktır. Şu an itibarıyla son PPK metnindeki 'güvercin' duruşun tersine çevrilme ihtimali bulunuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın gelecek perşembe gerçekleştirilecek Enflasyon Raporu sunumunda ileriye yönelik daha 'şahin' bir yönlendirmede bulunmasını bekliyoruz." denildi.

"FAİZ ARTIRIMINA GİTMESİ DAHA YÜKSEK OLASILIK"

JP Morgan, Merkez Bankası'ndaki değişim sonrası faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını beklediklerini belirtti. Para politikasının enflasyona karşı daha hassas olmasının olası olduğu belirtilen açıklamada, "Şu anda TCMB'nin faiz artırımına gitmesini faiz indirimine gitmesinden daha yüksek bir olasılık olarak görüyoruz. Ancak yukarı yönlü riskler sebebiyle şu anda bir faiz artırımına gidilmesini beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"KOORDİNASYON MUHTEMELEN ARTACAK"

Faih Karahan'ın başkanlığa atanmasının bir diğer pozitif yönünün de para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyonun muhtemelen artması olacağı belirtilen raporda "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Karahan'ın atamasının kendi desteğiyle yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni TCMB Başkanına desteğini açıkladı. Bizce 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyonun görülmesi için para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyon önemli bir rol oynayacaktır" denildi.