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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam ediyor! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam ediyor! İşte kasadaki miktar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam ediyor! İşte kasadaki miktar
Merkez Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 1 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 80 milyar 511 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat'ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 131 MİLYAR DOLAR SINIRINDA 

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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