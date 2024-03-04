Merkez faizi indirir mi? Ünlü ekonomist cevapladı

Enflasyon iç ve dış piyasanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Ünlü ekonomist enflasyonun reçetesini açıkladığı yazısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi için de tarih verdi. İşte Prof.Dr. Emre Alkin'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülke merkez bankaları enflasyonist endişelerle politika faizi gibi para politikası araçlarında kemerleri sıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararlar döviz kurlarından kredi faiz oranlarına piyasaları yakından ilgilendiriyor. Son olarak Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyon rakamlarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Emre Alkin yazısında seçimlerden sonra ekonomi yönetiminde değişim olabileceğine dikkat çekerek, TCMB'de faize indirimine direnen yöneticilerin görevden alacağını söyledi. Alkin, Türkiye'deki enflasyona dikkat çektiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra enflasyonun düşeceğine dair beklentiler var ama baz etkisi sebebiyle bu mümkün değil. Geçen yılın mayıs ayındaki pek anlam veremediğimiz % 0.04 ‘lük rakam geride kalınca oldukça yüksek aylık enflasyonların yaşandığı bir dizine gireceğiz.

Daha önceki yazılarda bahsettiğim gibi geçen yılın haziranında başlayıp bu yılın mayısında sona erecek 12 aylık TÜFE‘yi görmeden Merkez Bankası’nın faiz kararı için hamle yapmaması gerekiyor. Ancak içimden bir ses, yaz başında önce TÜİK’in de yardımıyla düşük açıklanacak aylık rakamları görerek “enflasyon düşüş trendine girdi” açıklamasıyla piyasaya bir mesaj verileceğini söylüyor. Ardından da sonbahardan önce ilk faiz indirimi gelebilir.

ENFLASYONUN REÇETESİ

Seçimlerden sonra hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde değişiklik beklendiği için, TCMB Başkanı ve Yardımcılarının reel sektör kaynaklı siyasi baskıya çok fazla direneceğini sanmıyorum. Görevinde kalmak isteyenler kendilerinden bekleneni yapacaktır. Direnenler ise değiştirilecektir. İlginç ama, faiz indirimleri daha fazla tutulması mümkün olmayan döviz kurları için de bahane nedeni olur. Böylelikle piyasalarda aylardır birikmiş olan stresin boşalması sağlanabilir. Elbette faizin bu gelişme neticesinde tekrar yükselmesi kaçınılmaz olur.

Aslında en uygun reçete, faizleri beklenen enflasyonun üzerinde tutmak ve döviz kurları üzerindeki baskıyı kaldırmak. Bunu yapmaktan kaçındığımız sürece önünde sonunda döviz hızlı bir şekilde yükselecek ve peşinden faiz de gelecek. Her ikisinin de daha yüksek seviyelerde dengelenmesini görmemek için şimdiden serbest bırakılmaları en doğrusu olacak.