Merkezi yönetim bütçesi yüz milyarlarca lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçede ekimde 481,1 milyar lira, ocak-ekim döneminde 2 trilyon 321,4 milyar lira açık oluştu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 1 trilyon 298 milyar 285 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 29,9 artışla 1 trilyon 779 milyar 376 milyon liraya ulaştı.

10 AYLIK DÖNEM

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artışla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 35,7 yükselerek 15 trilyon 727 milyar 506 milyon lira oldu.

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BÜTÇE EKİMDE 481 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi ekimde 481 milyar 91 milyon lira, ocak-ekim döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon lira açık verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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