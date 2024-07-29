MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol sanayinin ve ekonominin geleceğini değerlendirdi

"Yeni Nesil Sendikacılık" anlayışı ve "Ben değil Biz" yaklaşımıyla çalışan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğinde üyeleri ve iş dünyası ile bir araya geldi.

Etkinlikte, sanayinin bugünü ve geleceği değerlendirildi. Buluşmada, zorlu dönemlerden hep birlikte el ele verilerek çıkmanın mümkün olduğunu vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ülkemizin küresel değer zincirinde ileriye taşınması, gençlere istihdam sağlanması, ortak refahın ve sürdürülebilir finansal istikrarın temin edilmesinin önemine değindi.

Türkiye’nin en büyük ve en köklü işveren sendikası MESS, “Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et” temasıyla üyeleriyle bir araya geldiği Büyük Üye Buluşması’nı İstanbul Divan Kuruçeşme’de düzenledi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ev sahipliğindeki buluşmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile MESS üyesi şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürleri, Üst Düzey Yöneticileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan 500’ün üzerinde seçkin davetli katıldı. Etkinlikte, ekonomiye ve teknoloji dünyasına yön veren liderlerle paneller gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmasında, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Sanayicimizin yaşadığı zorlukların farkındayız ve bunları her fırsatta dile getiriyoruz. Bir yandan, uygulanan bir Ekonomik Program var, bunun da meyvelerinin alındığını görüyoruz. Program tamamlandığında tüm taşların yerine oturacağını biliyor ve geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Özgür Burak Akkol konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizin küresel değer zincirinde ilerlemesi, gençlere istihdam oluşturması, ortak refahın artması ve sürdürülebilir finansal istikrarın temin edilmesi hepimizin ortak amacı. Bu amaç doğrultusunda MESS olarak, yeni nesil sendikacılık anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayış ile de birçok önemli projeyi hayata geçiyoruz. Bir sendika tarafından dünyada ilk kez kurulan Ortak Satınalma Platformunu, Çalışan Avantaj Programını ve ülkemizin alanındaki en kapsamı burs programını üyelerimizle birlikte hayata geçirdik. Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşüm (ikiz dönüşüm) süreçlerine rehberlik etmek üzere 2020’de kurduğumuz ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na seçilen MEXT Teknoloji Merkezimiz ile Microsoft, Amazon gibi partnerler ile 15 sektörde 500 firmaya hizmet ediyoruz”

Buluşmada konuşan T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ise “65 yıllık serüveniyle, ülkemiz çalışma hayatı içinde önemli bir yere sahip Türkiye’nin ilk ve en büyük işveren sendikası MESS’in bu etkinliğinin ülkemizde ARGE, sürdürülebilirlik, dijital ve yeşil dönüşüm alanında güçlü bir sinerji oluşturmasını temenni ediyorum. İmalat sanayimizin yapay zeka teknolojileri odağında dijital dönüşüm süreçlerine entegrasyonunda önemli rol üstlenecek ve çok rekabetçi bir seçim sürecinde başarılı olarak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na dahil olmaya hak kazanan, AI Türkiye Konsorsiyumu’na liderlik ettiği için MESS’i, kıymetli başkanı ve yönetimi nezdinde tebrik ediyorum. MESS’in Teknoloji Merkezi MEXT’in açılışı geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle gerçekleşmişti. Bu, devletimizin en üst düzeyde bu alana yönelik desteğinin en somut örneğidir. MEXT’in ülkemiz ve dünyada sektöre sağladığı dijital dönüşüm desteğini, yeni çözüm önerilerini ve kurduğu iş ortaklıklarını çok kıymetli buluyoruz. Bizler, yatırımcılarımızla kamu arasındaki engelleri kaldırırken her zeminde ve zamanda istişare içinde olarak güçlü bir diyalog ortamını benimsiyoruz. Teşvik, destek, somut adımlarla birlikte yeni yatırımcıların önünü açmaya devam edeceğiz” dedi.

İş Dünyasına Yön Veren Liderler Panellerde Buluştu: Ali Y. Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar Bir Araya Geldi

Buluşma kapsamında düzenlenen panellerde bu günkü zorlu dönemi yönetmek için neler yapılması gerektiğine dair somut aksiyonlar, geleceğe yönelik tavsiyeler işlendi.

“İş Dünyasında Realist Yaklaşımlar” panelinde; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ali Koç, Esas Holding ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Sabancı, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Kibar yer aldı. Panelde bir araya gelen duayen isimler, ülkemizin potansiyeline olan inançlarının altını çizerek geleceğe yönelik somut adımları, odaklanılması gereken konuları ve fırsatları değerlendirdi.

“Bugünün Değişimi, Geleceğin Dönüşümü" panelinde ise Vodafone CEO’su Sn. Engin Aksoy, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgen, SAP Yönetici Direktörü Sn. Uğur Candan, IBM Türkiye Genel Müdürü ve Teknoloji Lideri Sn. Işıl Kılınç Gürtuna konuşmacı olarak yer aldı. Teknoloji ve sürdürülebilirlik ilişkisinin ele alındığı panelde iş dünyasında geleceğe yönelik teknolojiler ve sürdürülebilirlik başlıklarında somut örnekler paylaşıldı.

“Dün, Bugün, Yarın: Ekonominin Rotası” başlıklı panelde Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Sn. Ahmet Çimenoğlu, Borusan Holding CFO’su Sn. Barış Kökoğlu, Eczacıbaşı Holding Ekonomik Araştırmalar Müdürü Sn. Eralp Denktaş, Yıldız Holding CFO'su Sn. Fahrettin Ertik, Sabancı Holding Muhasebe, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Sn. Şerafettin Karakış konuşmacı olarak yer aldı. Panelde küresel ekonomi ve ülkemiz ekonomisinin güncel durumu ve geleceğe yönelik beklentileri paylaşıldı.