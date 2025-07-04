Mevduat faizlerinde %50 için son günler! Düşüş başladı! 1 milyon TL’nin getirisi…

Haziran ayı enflasyon verisinin tahminlerin altında kalması ve TCMB’den faiz indirimi beklentisinin yükselmesinin ardından, mevduat faizlerinde düşüş başladı. 24 Temmuz’daki PPK öncesinde harekete geçen bankalar mevduat oranlarını aşağı çekiyor. “Şartsız” vadeli hesaplarda en yüksek oran %50 olarak öne çıkıyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Haziran enflasyonunun aylık bazda %1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda da faiz indirimi beklentileri arttı ve dikkatler TCMB’ye çevrildi. Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede geçen ay ‘pas’ geçen TCMB’nin, haziran TÜFE rakamları sonrasında, 24 Temmuz’daki toplantı için elinin güçlendiği ifade edildi.

350 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Raporda “Söz konusu tarihe kadar içeride veya dışarıda büyük bir risk artışı yaşanmaz ise TCMB’nin bu ayki toplantıdan başlayarak faiz indirimlerine yeniden başlamasını bekliyoruz. 24 Temmuz toplantısında politika faiz oranında 350 baz puanlık indirim bekliyoruz” denildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE DÜŞÜYOR

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya ise talep koşullarındaki zayıflama, kurlardaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyirle birlikte enflasyon görünümünün de iyileştiğini aktararak, temmuz ayından itibaren dört toplantıda 250’şer baz puanlık faiz indirimlerine gidilebileceğini belirtti. Sarıkaya, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini de %30,0’dan %28,5’e revize ettiklerini açıkladı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat oranlarına çevrildi. Bankalarca sunulan “şartsız” vadeli hesap oranlarında düşüşler dikkat çekiyor. 4 Temmuz itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı öne sürülmeksizin” teklif edilen en yüksek mevduat oranları şöyle:

-QNB: Yüzde 50,00

-Denizbank: Yüzde 49,00

-Yapı Kredi: Yüzde 49,00

-Akbank: Yüzde 48,50

-Getir Finans: %48,00

-Garanti BBVA: Yüzde 47,00

-Odea Bank: Yüzde 46,50

(NOT: Söz konusu oranlar yeni müşteri kampanyası çerçevesinde ve belli vade ile sınırlı tutulabiliyor. Güncel getiriler farklılık gösterebilir. Son oranlar için bankalara başvurulmalıdır.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ…

En yüksek orandan hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle:

-Mevduat tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat oranı: %50

-Mevduat getirisi: 37 bin 260 TL