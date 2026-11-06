Türkiye demir yollarında yerli üretim, teknoloji ve modernizasyon hamlesini hızlandırdı. TÜRASAŞ'ın 2027'ye kadar 95 millî lokomotif üretimi ve Tanzanya'ya ihracat hedefleri öne çıkarken, sektördeki yerlilik oranı altyapıda %100'e ulaştı. Yapay zekâ destekli güvenlik ve 1,4 milyar liralık enerji tasarrufu adımlarının yanı sıra demir yolu modernizasyonu için Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 350 milyon avroluk finansman anlaşması imzalandı.

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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, 2027 sonuna kadar 95 millî elektrikli ana hat lokomotifinin üretileceğini açıkladı.

Meclis KİT Komisyonu'nda konuşan Koçbay, millî elektrikli tren setlerinin seri üretiminin sürdüğünü, bugüne kadar saatte 225 kilometreye sahip 14 setin imalatının tamamlandığını söyledi. Toplam 22 setin önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Koçbay, E5000 millî elektrikli ana hat lokomotifinin üretiminde de 40 adetlik teslimatın gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Koçbay, millî hızlı tren setlerinin seri üretimi için Sakarya'da yeni bir tesisin inşa edildiğini anlatan Koçbay, yük taşımacılığında kullanılacak yeni nesil elektrikli ve dizel-elektrikli CoCo tipi ana hat lokomotiflerinin prototip çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Millî tren ve lokomotifte hedefler büyüyor: Bir yılda 95 millî lokomotif üretilecek

TANZANYA'YA 100 VAGON İHRAÇ EDİLECEK

Koçbay, 2025'te 801, 2026'da ise 741 yük vagonu üretildiğini kaydederek, yıl sonuna kadar 900 adedin üzerine çıkılması hedeflendiğini aktardı. TÜRASAŞ'ın ihracat faaliyetlerine de değinen Koçbay, bir manevra lokomotifinin Tanzanya Demir Yollarına ihraç edildiği, 100 yük vagonunun da önümüzdeki günlerde teslim edilmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaştı.

DEMİR YOLUNDA %95 YERLİLİK

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yük taşımanın ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılacağını, böylece kapasitenin yaklaşık 4 katına yükseleceğini kaydetti. Kurt, elektrifikasyon sistemlerinde yerlilik oranının yüzde 10'dan yüzde 95'e, sinyalizasyon sistemlerinde yüzde 17'den yüzde 35'e, üstyapıda yüzde 11'den yüzde 95'e yükseldiğini, altyapıda ise yerlilik oranının yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

1,4 MİLYAR LİRALIK ENERJİ TASARRUFU HEDEFİ

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 405 enerji ölçüm sisteminin sipariş edildiğini, 289 cihazın montajının tamamlandığını belirterek, bu çalışmaların yaygınlaştırılmasıyla yıllık 1,4 milyar liralık enerji tasarrufu hedeflendiğini dile getirdi. Lokomotiflere yerleştirilen kameralar aracılığıyla trenlerin ve çevre şartlarının Ankara'dan izlenebildiğini söyleyen Yalçın, yapay zekâ destekli Seyrüsefer Güvenlik Platformu sayesinde makinistlerin uyku ve yorgunluk durumlarının tespit edildiğini kaydetti.

Millî tren ve lokomotifte hedefler büyüyor: Bir yılda 95 millî lokomotif üretilecek

DEMİR YOLU ALTYAPISINA 350 MİLYON AVROLUK DESTEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu "TCDD Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon avroluk finansman anlaşması imzalandı. Demir yollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demir yolu altyapısını inşa ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında TCDD envanterine toplam 99 adet yeni nesil bakım makinesinin kazandırılacağını aktaran Uraloğlu, bu makinelerin demir yolu hatları, makaslar ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacağını ifade etti.

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