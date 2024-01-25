Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesi için son 6 gün

    / Düzenleyen:

    Aracı olan herkesi ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona eriyor. Araç sahiplerinin faiz ödememesi için bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor. 

    Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesi için son 6 gün
    Ekonomi Haberleri

    2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında.

    SÜREÇ BU AY SONU TAMAMLANACAK

    2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci bu ay sonunda tamamlanacak. 

    YILDA 2 KEZ ÖDENİYOR

    MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi. 

    ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

    Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. İnternet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    MTV
    Haberler > Ekonomi > Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesi için son 6 gün
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İş dünyasından 'dolar kuru düşük kaldı' tepkisi! 2024 kur hedeflerini açıkladılar - Ekonomi2024 kur hedeflerini açıkladılarTürk bilim insanları üretiyor! 100 gramı 1.500 lira - EkonomiTürk bilim insanları üretiyor! 100 gramı 1.500 liraAkaryakıta zamlar peş peşe geldi! Son 1 haftada fiyat 3 TL birden arttı - EkonomiAkaryakıta 3 TL'lik zam4A SSK 4B BAĞKURLU emekliye 3 ödeme birden geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi, işte ödeme tarihleri - Ekonomi4A SSK 4B BAĞKURLU emekliye 3 ödeme birden geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi, işte ödeme tarihleriDolar, euro, altın ve Bitcoin merkez bankalarını bekliyor! İşte piyasalarda son durum - EkonomiDolar, euro, altın ve Bitcoin merkez bankalarını bekliyor!Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye rekor finansman  - EkonomiAvrupa'dan Türkiye'ye dev kaynakFaiz yükselirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz kararı - EkonomiFaiz yükselirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz kararıMerkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor! İşte ekonomistlerin beklentisi - EkonomiFaiz kararı bugün! İşte ekonomistlerin beklentisiNot artacak, yabancı Türkiye’ye gelecek - EkonomiNot artacak, yabancı Türkiye’ye gelecekMobilyada artık bir markayız! 65 ülkeye ihraç yapan Alpino Mobilya hedef büyüttü - EkonomiMobilyada artık bir markayız!
    Sonraki Haber Yükleniyor...