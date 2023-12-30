Mühendis, memur, hemşire... Kamuya sınırlı sayıda memur alınacak

30 Aralık 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:59

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yılda memur ve uzman yardımcısı kadro ilanı için açıklama yaptı. Bakanlığın ilanına göre sınavla kamuya 190'ı memur ve 39'u uzman yardımcısı olmak üzere sınırlı sayıda alım yapılacak.

KAMUYA SINIRLI MEMUR ALIMI

Bakanlık tarafında bugünkü Resmi Gazate'de yayımlanan ilana göre Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 190 memur alacak. Mühendis, memur, hemşire, tekniker ve hizmetli gibi 13 iş kolunda yapılacak alımlar sınavla gerçekleştirilecek.

39 UZMAN YARDIMCISI

MSB'den yapılan ilan göre Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komtanlıklarında istihdam edilmek üzere, 39 uzman yardımcısı alınacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alınacak personel ise merkez karargahlarda görevlendirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurmak isteyen adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan ilgili puan türlerinden taban puan almış olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 29 Aralık - 31 Ocak tarihleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Adaylar e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra aşamaları tamamlayarak başvurularını sonuçlandıracak.

Mülakat sınav tarihi ve yerleri bakanlığın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yapılacak ön başvuru sonuçları duyursuyla da öğrenilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşte başvuru için aranan şartlar: