Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli zammı açıklaması! Rakam vererek duyurdu

30 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 09:30

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, milyonlarca vatandaşın gözü 2024 memur ve emekli maaşına çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur maaşı için rakam verdi. Yılmaz, alt gelir gruplarını özellikle gözeteceklerini ve imkânları sonuna kadar zorlayacaklarını belirtti.

Sabah'a konuşan Yılmaz, ekonomi gündemini değerlendirdi. Memur ve emekli maaşına da değinen Yılmaz, memur zammının enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 50'ye yakın olacağını açıkladı. Buna göre, memurlara asgari ücret zammına benzer bir zam yapılabileceği düşünülüyor. 2023'te 11 bin 402 TL olarak uygulanan asgari ücret, yeni yıl için yüzde 49 oranında artırılarak 17 bin 2 TL'ye yükseltildi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının enflasyona göre belirleneceğini söyleyen Yılmaz, yılın ikinci yarısında görece daha yüksek zam yapılacağını vurguladı. Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

YILMAZ'DAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

"Memur zammı, OVP'de tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacak. Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız.

Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli. Bu noktada en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500-5 bin olduğu halde 7 bin 500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de hâlâ önümüzde.

2023 MİLLİ GELİRİNİN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ

Mayıs seçimlerinin tamamlanması ve siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla güven ortamı pekişti. Döviz meselesi ve ödemeler dengesindeki sorunlar büyük ölçüde aşıldı. Cari açıkta 10 milyar doları aşan iyileşme başladı. 2023 yılı milli gelirini de yüksek bekliyoruz. Rezervlerde de iyileşme sağlandı. Riskler düşmüş oldu. Bütçede, hedefin üzerinde performans var. Türkiye'ye dair algı olumlu yönde değişti. Öngörülebilirlik arttı. Dış finansmanın maliyeti geriledi.

OVP HEDEFİNİ TUTTURUYORUZ

Türkiye son bir yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdü. Dünyada bu oran 3.6. 9 ayda yüzde 4.7 büyüme kaydettik. OVP'de 4.4 demiştik, yani hedefi tutturuyoruz. İhracatta 255 milyar doları aşacağız. Turist başına gelir 65 dolardan 100 dolara geldi. 55 milyar dolar gelir bekliyoruz.

İŞSİZLİK 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İstihdam 32 milyona yaklaştı. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğünde. Yılı tek hane ile kapatacağız. Gençlerin ve kadınların işgücüne katılımı arttı."