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    Emekli ve memur maaşına zam için son büyük ipucu! Ekonomistler 3 Ocak tahminini paylaştı

    Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Yeni yılda zamlar 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Ekonomistler enflasyona ilişkin son tahminlerini açıkladı.

    Emekli ve memur maaşına zam için son büyük ipucu! Ekonomistler 3 Ocak tahminini paylaştı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Enflasyona karşı maaşları eriyen milyonlarca emekli ve memurlar için yeni zam dönemi geldi çattı. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam oranının ardından yapılacak zam oranı giderek merak uyandırdı. Yeni yılda uygulanacak zam oranı gelecek hafta netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde ekonomistler beklentilerini açıkladı. İşte memur ve emekli zammı için son büyük ipucu...

    5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayında açıkladığı enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında ise 3,28 oldu.

    Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı yüzde 33,64 oldu. Verilere göre 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,64, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 44,89 oldu.

    GÖZLER SON VERİ İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

    Zam oranları 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

    EKONOMİSTLERDEN SON TAHMİN

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

    Ekonomistlerin tahminleri tutarsa 6 aylık enflasyon farkı yüzde 36,83 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 36,83 oranında zam alacak. Enflasyon farkı dahil memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 51,83 olacak.

    MEMURLAR İLAVE ZAM ALACAK

    Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararına göre, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

    ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Emekli ve memur maaşına zam için son büyük ipucu! Ekonomistler 3 Ocak tahminini paylaştı
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