SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına zam için son tahmin! Cem Küçük "daha fazla zam yapılacak" diyerek müjdeyi verdi
Asgari ücrete 2024 yılında uygulanacak zam oranını doğru bilen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ilişkin son tahmin geldi. Asgari ücrete yapılan zam oranını örnek gösteren Küçük, "daha fazla" alacaklar diyerek müjdeyi verdi.
NUREDDİN YILDIZ'IN HABERİ: Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşına yapılacak zam oranına çevrildi. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında Cem Küçük ile Haftanın kritiği programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük emekli zammı için “asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki fark korunacak” dedi.
Asgari ücretin ardından emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük’ün konuşmasının satır başları şöyle:
GÖZLER EMEKLİLERE VERİLECEK ZAMDA!
"En düşük emekli maaşlarına yüzde 50 zam gelecek. 7 bin 500 TL alan emekliler yüzde 50 zam aldıklarında 3 bin 750 TL zam almış olacaklar. Bu da aşağı yukarı 11 bin 500 TL yapıyor. Ben 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında zam verileceğini düşünüyorum. Yani en düşük emekli maaşı 11 bin 500 – 12 bin TL olacak.
ARADAKİ FARK KORUNACAK
Bu güne kadar en düşük emekli maaşıyla asgari ücret arasındaki fark yüzde 35-40 seviyesindeydi. Bu korunacaktır. En düşük emekli maaşının 14-15 bin TL’yi beklemek gerçekçi değil.
ÇOK PRİM ÖDEYENLER DAHA FAZLA ALACAK!
9 bin, 10 bin, 12 bin gün ödeyenler 5-6 bin gün prim ödeyenlere göre daha fazla maaş alacaklardır diye düşünüyorum.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA SSK-BAĞKUR AYRIMI
Biliyorsunuz ki SSK çalışanlar BAĞKUR esnaf vatandaşlarımız oluyor. Çalışan oldukları için SSK’dan emekli olanlar yüzde 5 daha fazla zam alabilirler."
Kaynak: Türkiye Gazetesi