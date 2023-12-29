En düşük emekli maaşı için nokta atışı tahmin! Asgari ücreti doğru bilmişti, Cem Küçük canlı yayında rakam verdi

29 Aralık 2023 10:53 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:15

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli olmasının ardından gözler yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin TL'lik ikramiyeyi alan emekliler için yeni zam oranı 3 Ocak'ta kesinleşecek. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları merakla beklenirken emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Konuyla ilgili asgari ücrete yapılacak zam oranını doğru bilen Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten nokta atışı tahmin geldi.

EMEKLİLERE YÖNLEİK YENİ BİR ÇALIŞMA OLABİLİR

Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan "Günaydın Türkiye" programında TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız ile konuyu değerlendirdi. Yaprak Hırka, emekli aylıkları ile ilgili çalışmanın gelebileceğini dikkat çekerek "En düşük emekli aylığına bakarsak yüzde 50'lik bir artış olursa 10.500 TL ile 11.000 TL gibi bir rakam gelebilir. Buna yönelik bir çalışma olabilir diyoruz. Ama net değil elbette.” dedi.

EMEKLİYE ZAM İÇİN NOKTA ATIŞI TAHMİN

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Yaprak Hırka'nın sözlerine emekli maaşı tahminiyle cevap verdi. Canlı yayında en düşük emekli maaşı için zam beklentisini açıklayan Cem Küçük, 4 bin 500 TL'lik bir artışa işaret etti.

Gazeteci Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"SSK ödeyenlerle BAĞ-KUR ödeyenler arasında bir fark olacak. En düşük emekli aylığı tahminlerime göre 12.000 TL olacak gibi görünüyor. Mesela 2020'de en düşük emekli maaşı 1.500 TL'ydi. Asgari ücrette 2.500 TL'ydi. Aralarında yüzde 40'lık fark vardı. Ben en düşük emekli aylığının 11.500 TL ile 12.000 TL arasında olacağını düşünüyorum. SSK ödeyenlerle BAĞ-KUR ödeyenler arasında bir fark olacak. Çok prim ödeyenle az prim ödeyen arasında da bir fark olacağı bekleniyor buna bağlı çalışmalar devam ediyor.”