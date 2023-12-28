Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücretle makas daraldı! Tahmini doğru çıkan Cem Küçük canlı yayında rakam verdi

28 Aralık 2023 13:17 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 13:22

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında özel sektörede çalışan milyonlarca işçi maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Asgari ücret özel sektör maaşında makas daralırken, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük zam oranı verdi.

ASGARİ ÜCRET SONRASI MAKAS DARALDI

Asgari ücrete yapılacak zam oranın nokta atışı bilen Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan "Günaydın Türkiye" programında özel sektör için zam çağrısı yaptı. Cem Küçük, asgari ücrete yapılan zam sonrasında farkların korunabilmesi için özel sektör çalışanlarına en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi.

ÖZEL SEKTÖRE DE EN AZ YÜZDE 50 ZAM

Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002'de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti'nin 2004-2005-2006 yıllarında 280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti'nin en iyi dönemiydi 2010'a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin."

AYNI ORANDA ARTIŞ YAPILACAKTIR

Ekonomi Uzmanı Faruk Erdem de asgari ücret zammının özel sektöre çalışanların maaşlarını da etkileyeceğini belirterek “Asgari ücretin üzerinde çalışanlar açısından da oradaki makas daraldığı için de yeni zamlar yapılacaktır. Yapılan yüzde 49'luk zam sonrası özel sektörde çalışanların maaşlarına da benzer oranda zamların yansıtılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 lira şeklinde uygulanacak. Asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükselecek. Asgari ücretle stajyer maaşları da artacak. Yeni asgari ücret sonrasında stajyer ücretleri 17 bin 2 TL'nin yüzde 30'una denk gelen 5 bin 10 lira olacak.