Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücretle makas daraldı! Tahmini doğru çıkan Cem Küçük canlı yayında rakam verdi

    Asgari ücrete 2024 yılında uygulanacak zam oranı belli oldu. Asgari ücret zammıyla makas iyice daralırken, gözler şimdi özel sektörde yapılacak zam oranına çevrildi. Zam tahmini doğru çıkan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, özel sektör çalışanları için rakam verdi.

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında özel sektörede çalışan milyonlarca işçi maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Asgari ücret özel sektör maaşında makas daralırken, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük zam oranı verdi.

    ASGARİ ÜCRET SONRASI MAKAS DARALDI

    Asgari ücrete yapılacak zam oranın nokta atışı bilen Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan "Günaydın Türkiye" programında özel sektör için zam çağrısı yaptı. Cem Küçük, asgari ücrete yapılan zam sonrasında farkların korunabilmesi için özel sektör çalışanlarına en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi. 

    ÖZEL SEKTÖRE DE EN AZ YÜZDE 50 ZAM

    Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

    "Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002'de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti'nin 2004-2005-2006 yıllarında  280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti'nin en iyi dönemiydi 2010'a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin."

    AYNI ORANDA ARTIŞ YAPILACAKTIR

    Ekonomi Uzmanı Faruk Erdem de asgari ücret zammının özel sektöre çalışanların maaşlarını da etkileyeceğini belirterek “Asgari ücretin üzerinde çalışanlar açısından da oradaki makas daraldığı için de yeni zamlar yapılacaktır. Yapılan yüzde 49'luk zam sonrası özel sektörde çalışanların maaşlarına da benzer oranda zamların yansıtılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 lira şeklinde uygulanacak. Asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükselecek. Asgari ücretle stajyer maaşları da artacak. Yeni asgari ücret sonrasında stajyer ücretleri 17 bin 2 TL'nin yüzde 30'una denk gelen 5 bin 10 lira olacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Asgari ÜcretÖzel SektörZamCem Küçük
    Haberler > Ekonomi > Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücretle makas daraldı! Tahmini doğru çıkan Cem Küçük canlı yayında rakam verdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rekabet Kurumu bu yıl 2,3 milyar TL ceza kesti! - EkonomiRekabet Kurumu bu yıl 2,3 milyar TL ceza kesti!Kiralık eve e-devlet şartı! - EkonomiKiralık eve e-devlet şartı!Büyük zam Resmi Gazete'de - EkonomiBüyük zam Resmi Gazete'deEkonomi yönetiminin yılın son toplantısı başladı! - EkonomiEkonomi yönetiminin yılın son toplantısı başladı!Asgari ücreti nokta atışı bilmişti! Cem Küçük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını açıkladı - EkonomiAsgari ücreti nokta atışı bilmişti! Cem Küçük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını açıkladıGram altın rekora doymuyor! - EkonomiGram altın rekora doymuyor!Yeni asgari ücretle değişen ödemeler belli oldu - EkonomiYeni asgari ücretle değişen ödemeler belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...