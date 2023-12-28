İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücreti ve engelli aylığı... Yeni asgari ücretle değişenler belli oldu

28 Aralık 2023 11:00 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:23

11 Aralık’ta başlayan ve 27 Aralık’ta sona eren asgari ücret görüşmeleri sonucunda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TESK temsilcileriyle birlikte yaptığı basın toplantısında, 2024 yılı asgari ücretinin 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu. Bu rakam, 2023 yılında 11 bin 402 TL olan asgari ücrete göre yüzde 49,11'lik bir artış anlamına gelirken, birçok ödeme kaleminin de değişmesine neden oldu.

Zammın açıklanmasının ardından gözler diğer ödeme kalemlerine çevrildi. Yeni asgari ücretle birlikte, işveren maliyetini, kıdem tazminatını, isteğe bağlı sigorta primini, BES kesintisini, doğum ve askerlik borçlanması da değişti. Yapılan yüzde 49'luk artış, diğer ödemelerin de yükselmesine neden oldu.

2024 ASGARİ ÜCRETİ 17 BİN 2 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Külliye'de üçüncü kez bir araya gelen hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19.30’da bakanlıkta yaptığı açıklamada, yeni yılda asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Net asgari ücret üzerinde 5600 TL'lik bir artış söz konusu olurken, 500 TL olan devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında 8506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu.”

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞEN ÖDEMELER

2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olması, birçok ödemenin de değişmesine neden oluyor. İşte yeni asgari ücretle birlikte güncellenen ödeme tutarları:

2023 yılında 11 bin 402 TL olan asgari ücret , 2024 yılında yüzde 49,11 artışla 17 bin 2 TL oldu.

, 2024 yılında yüzde 49,11 artışla 17 bin 2 TL oldu. 2023 yılında en düşük 5 bin 325 TL, en yüksek 10 bin 650 TL olan işsizlik maaşı , 2024 yılında en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek 15 bin 880 TL oldu.

, 2024 yılında en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek 15 bin 880 TL oldu. 2023 yılında aylık 402 TL, yıllık 4 bin 829 TL olan GSS primi borcu , 2024 yılında aylık 599 TL, yıllık 7 bin 200 TL oldu.

, 2024 yılında aylık 599 TL, yıllık 7 bin 200 TL oldu. 2023 yılında en düşük 4 bin 292 TL, en yüksek 32 bin 194 TL olan isteğe bağlı sigorta primi , 2024 yılında en düşük 6 bin 400 TL, en yüksek 48 bin 5 TL oldu.

, 2024 yılında en düşük 6 bin 400 TL, en yüksek 48 bin 5 TL oldu. 2023 yılında en düşük 4 bin 628 TL olan Bağ-Kur primi (tarım dahil) , 2024 yılında 6 bin 901 TL oldu.

, 2024 yılında 6 bin 901 TL oldu. 2023 yılında 3 bin 184 TL olan 65 yaş aylığı , 2024 yılında 4 bin 747 TL oldu.

, 2024 yılında 4 bin 747 TL oldu. 2023 yılında yüzde 40-69 arası 2 bin 624 TL, yüzde 70 üzeri 38,13 TL, 18 yaş altı 25,42 TL olan engelli aylığı, 2024 yılında yüzde 40-69 arası 3 bin 912 TL, yüzde 70 üzeri 5 bin 685 TL, 18 yaş altı 3 bin 790 TL oldu.

2023 yılında 402 TL olan BES kesintisi , 2024 yılında 600 TL oldu.

, 2024 yılında 600 TL oldu. 2023 yılında 10 günden fazla çalışanlar için günlük 168 TL, 10 günden az çalışanlar için günlük 8,94 TL, aylık 5 bin 30 TL olan ev hizmetlerinde çalışanların primleri , 2024 yılında 10 günden fazla çalışanlar için günlük 250,51 TL, 10 günden az çalışanlar için günlük 13,33 TL, aylık 7 bin 500 TL oldu.

, 2024 yılında 10 günden fazla çalışanlar için günlük 250,51 TL, 10 günden az çalışanlar için günlük 13,33 TL, aylık 7 bin 500 TL oldu. 2023 yılında yatarak tedavi için 223 TL, ayakta tedavi için 298 TL olan geçici iş göremezlik ödeneği , 2024 yılında yatarak tedavi için 332,52 TL, ayakta tedavi için 449,36 TL oldu.

, 2024 yılında yatarak tedavi için 332,52 TL, ayakta tedavi için 449,36 TL oldu. 2023 yılında doğum, askerlik, avukatlık ve staj borçlanmaları için günlük en düşük 143 TL, aylık en düşük 4 bin 292 TL, günlük en yüksek bin 73 TL, aylık en yüksek 32 bin 193 TL olan tutarlar, 2024 yılında günlük en düşük 213,23 TL, aylık en düşük 6 bin 400 TL, günlük en yüksek bin 600 TL, aylık en yüksek 48 bin 4 TL oldu.

için günlük en düşük 143 TL, aylık en düşük 4 bin 292 TL, günlük en yüksek bin 73 TL, aylık en yüksek 32 bin 193 TL olan tutarlar, 2024 yılında günlük en düşük 213,23 TL, aylık en düşük 6 bin 400 TL, günlük en yüksek bin 600 TL, aylık en yüksek 48 bin 4 TL oldu. 2023 yılında 3 bin 420 TL olan stajyer maaşı, 2024 yılında 5 bin 99 TL oldu.

Yeni ödeme kalemlerinin değişmesinin yanı sıra, belirli bazı hizmet ve kalemlerde de artış yapılması bekleniyor. Bunlar arasında ehliyet, pasaport, bedelli askerlik merak ediliyor.