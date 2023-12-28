Cumhurbaşkanı devreye girdi! Asgari ücret 17 bin 2 TL oldu

28 Aralık 2023 03:18 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 03:19

Yaklaşık 7 milyon çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. 11 Aralık ve 18 Aralık’ta bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün öğlen saatlerinde yapılan toplantıda da anlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafları tekrar bir araya getirdi ve komisyon kararını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024’te uygulanacak net asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

İKİNCİ ZAM OLMAYACAK!

Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını belirten Işıkhan, “Geçen Temmuz ekstraydı. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl enflasyonda gerileme olacak. Temmuz’da ikinci bir toplantı yapmayacağız. Tüm parametreler iyi gidiyor” dedi. Böylelikle net asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu. İşveren desteği 700 TL olarak açıklandı. Işıkhan’ın ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kendi taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kez güncelleme yapılması olduğunu, enflasyon durmadığı sürece yılda bir defa zammın çalışanların talebini yerine getirmeyeceğini söyledi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, “Tüm paydaşlarımız için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da X hesabından yaptığı açıklamada “2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İŞVERENE MALİYETİ NE OLDU?

2024 için brüt asgari ücret 20 bin 2 TL. İşverene maliyet ise 23 bin 502 TL olarak kaydedildi. SGK primi işçi payı 2 bin 800 TL olurken, işveren payı ise 3 bin 100 TL olarak gerçekleşti.

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET

2019: 2 bin 20 lira

2020: 2 bin 324 lira

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira

2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

■ 2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına, firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

■ 17 bin 2 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

■ Asgari ücret, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi sebebiyle işçilerin yanı sıra, iş verenleri ve kamuyu da etkiliyor. Yeni ücret hayırlı uğurlu olsun.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak:

■ Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye çıkmasını, emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olması ve büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından da değerli buluyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

■ Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:

■ Asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltilmesi, çalışma hayatının tüm paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın:

■ İşveren ve işçi tarafının ortak bir mutabakatla anlaşmış olması son derece memnuniyet verici.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe:

■ Açıklanan yeni asgari ücret, büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde.