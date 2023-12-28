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    Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu

    Asgari ücretin 17 bin lira olacağını günler öncesinden açıklayan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili de rakam verdi. Küçük, “Gelen haberlere göre yeni en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor" dedi.

    Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yıl için asgari ücretinin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmişti.

    Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, en düşük emekli maaşı ile ilgili aldığı bilgileri paylaştı.

    “EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN 500 İLA 12 BİN LİRA ARASINDA”

    TGRT Haber’de Gazeteci Murat İde ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, "Özellikle en düşük maaş alan emeklilere temmuz ayında zam yapılmadı. 7 bin 500 TL almaya devam ettiler. Gelen haberlere göre yeni en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

    "BELKİ 1-2 BİN LİRA SEYYAYEN ZAM VERİLEBİLİR”

    "Memur emeklisi, işçi emeklisi olanlar var. Onlara biraz daha iyileştirme yapılabilir" diyen Küçük, "Belki 1-2 bin TL seyyayen zam verilebilir. Yüzde 50 ile yüzde 60 yapılabilir" şeklinde konuştu.

    “PRİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA DA VAR”

    Aldığı duyumu aktaran Küçük, "Çok prim ödeyenler ile az prim ödeyenler arasındaki fark, bu bir duyum. 5 bin gün prim ödeyen var, bir de 10 bin gün çalışıp emekli olanlar var. Onlarla ilgili de bir çalışma yapılacak ve katsayı devreye girecek" bilgisini paylaştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli MaaşıZam OranıCem Küçük
    Haberler > Ekonomi > Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu
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