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    • Haberler > Ekonomi > Murat Kurum'un son vaadi ilk işini kuracak gençlere: 100 bin TL destek vereceğiz

    Murat Kurum'un son vaadi ilk işini kuracak gençlere: 100 bin TL destek vereceğiz

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Murat Kurum, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da gençlerle bir araya geldi. Kurum, ilk işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteği vereceklerine dikkat çekti.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Mahmutbey Selanikliler Derneği’nde gençlerle buluştu. İş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyleyen Kurum, “Bağcılar'da Mahmutbey mahallemizi şöyle istiyoruz, içinde kültür merkezlerinin olduğu, kütüphanesinin olduğu Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız sosyal tesislerle birlikte buradaki pırıl pırıl gençlerimiz çok daha güzel bir şekilde yaşasınlar istiyoruz. Amacımız bu, hedefimiz bu. Teknolojiye ilişkin yazılım kurslarından tutun da, her türlü kursları alabileceğiniz, kendinizi her alanda eğitebileceğiniz yerler olsun istiyoruz. Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Niye veriyoruz, ben Pendik’te bir Teknopark’a gittim. Gencimizin biri bir tane yazılım yapmış, o yazılımla birlikte 15 milyon TL sermaye desteği almış. Böyle onlarca gencimiz var, istiyoruz ki bu dene yap atölyeleriyle buradaki StartUp’lar ile birlikte gençlerimize biz de sermaye desteği verelim kendi işini kurabilsin. İnşaat mühendislerinin bazıları statik proje gibi işler yapar. Hesaplarını yapar, proje kısmıyla alakalı projesi deriz biz onlara."

    “BEN YAPAMADIM GENÇLER YAPSIN”

    Kendisinin de arkadaşıyla birlikte bir ofis kurmak istediğini anlatan Kurum, “Babama gittim dedim ki; ‘baba ben iş kuracağım. Arkadaşımla Salihli Kula’da. Bize para lazım. Bize bilgisayar alacak, bir de ofis açacak bir kaynak lazım. Yarısını ben karşılayacağım, yarısını arkadaşım karşılayacak.’ Babam da dedi ki; ‘Ben para veremem. Sen çalış kazan.’ Belki o gün ben projeci olarak başlasaydım, bugün belki farklı bir alandaydım bilemiyorum. Ama sağ olsun babamız her zaman bizim yanımızda oldu. İstiyorum ki gençler kendi işlerini kurabilsinler, ilk ofislerini açabilsinler. O yüzden de mesela paylaşımlı ofisler açacağız. Bağcılar'da da olacak. Bu ofislerde kendi ofisinizi işyerinizi açacaksınız. Biz de size sermaye desteği vereceğiz. Eğitim desteği vereceğiz. Bu manada sizleri her alanda yetiştirecek destekler vereceğiz ki, sizler çok daha farklı alanda kendinizi yetiştirin. Ülkemizin geleceği adına, bütün dünya ülkeleriyle yarışacağız. Her alanda ülkemize yeteneğiniz çok önemli, değerli” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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