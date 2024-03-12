Mutluluk parayla ölçülebilir mi? IMF'den dikkat çeken rapor

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: - 12 Mart 2024 17:08 - Güncelleme: 12 Mart 2024 17:11 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / -

Uluslararası Para Fonu (IMF) internet sitesi üzerinden dünyanın en mutlu ülkelerine ilişkin hazırlanan bir rapor yayımladı. Raporda 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılarak ekonomik açıdan güçlü ülkeler ve liste sıralamaları incelendi. Listede en mutlu ülke Finlandiya olurken Türkiye 106. sırada yer alıyor. İşte rapora göre dünya sıralaması...