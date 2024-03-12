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Mutluluk parayla ölçülebilir mi? IMF'den dikkat çeken rapor

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Mutluluk parayla ölçülebilir mi? IMF&#039;den dikkat çeken rapor

Ekonomi Haberleri  / -

Uluslararası Para Fonu (IMF) internet sitesi üzerinden dünyanın en mutlu ülkelerine ilişkin hazırlanan bir rapor yayımladı. Raporda 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılarak ekonomik açıdan güçlü ülkeler ve liste sıralamaları incelendi. Listede en mutlu ülke Finlandiya olurken Türkiye 106. sırada yer alıyor. İşte rapora göre dünya sıralaması...

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesi üzerinden 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırdığı 'Para Mutluluğu Satın Alır Mı' isimli bir rapor yayımladı. Raporda dünyanın en mutlu ülkelerinin ekonomik durumları da değerlendirmeye alındı. Mutluluk listesinde üst sıralarda genellikle gelişmiş ülkeler yer alırken istisnaların da bulunduğu görüldü.

2023 Mutluluk Raporu'nda ülkelerdeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiye bakıldı. Kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

137 ülkenin bulunduğu Mutluluk Raporu'nda Türkiye, 106. sırada yer buldu. Kişi başına düşen GSYİH listesinde ise 67. sırada yer aldı.

Dünyanın en mutlu ülkelerinin listesi şöyle:

137- Afganistan (1,86)

137- Afganistan (1,86)

136- Lübnan (2,39)

136- Lübnan (2,39)

135- Sierra Leone (3,14)

135- Sierra Leone (3,14)

106- Türkiye (4,61)

106- Türkiye (4,61)

100- Fas (4,90)

100- Fas (4,90)

90- Gürcistan (5,11)

90- Gürcistan (5,11)

80- Tacikistan (5,33)

80- Tacikistan (5,33)

70 – Rusya (5,66)

70 – Rusya (5,66)

60- Tayland (5,84)

60- Tayland (5,84)

50- El Salvador (6,12)

50- El Salvador (6,12)

40- Nikaragua (6,26)

40- Nikaragua (6,26)

30- Suudi Aristan (6,46)

30- Suudi Aristan (6,46)

20- Birleşik Krallık (6,80)

20- Birleşik Krallık (6,80)

10- Avusturya (7,10)

10- Avusturya (7,10)

9- Yeni Zelanda (7,12)

9- Yeni Zelanda (7,12)

8- Lüksemburg (7,23)

8- Lüksemburg (7,23)

7- İsviçre (7,24)

7- İsviçre (7,24)

6- Norveç (7.32)

6- Norveç (7.32)

5- Hollanda (7,40)

5- Hollanda (7,40)

5- İsveç (7.40)

5- İsveç (7.40)

4- İsrail (7,47)

4- İsrail (7,47)

3- İzlanda (7,53)

3- İzlanda (7,53)

2- Danimarka (7,59)

2- Danimarka (7,59)

1- Finlandiya (7,80)

Düzenleyen:  - Ekonomi
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