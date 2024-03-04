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Ne İspanya ve Yunanistan... Almanlar huzuru Türkiye'de buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ne İspanya ve Yunanistan... Almanlar huzuru Türkiye&#039;de buldu
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında ilk sıraya yerleşti. İspanya'yı geçerek ilk sıraya yerleştiği bildirildi. Araştırmada İspanya ikinci sıraya yerleşirken onu, Yunanistan ve Mısır takip etti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yerini açıkladı. DRV’nin açıklamasına göre; Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamları ocak ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 30 arttı.

Rezervasyonlarda 2019 yaz dönemindeki rakamın yüzde 11 üzerine çıkıldığı ifade edilen açıklamada, buna rağmen hala Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 17 altında kalındığı kaydedildi.

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın takip ettiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Irfan 4 Mart 2024 15:52

Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz Bunun kıymetini bilelim ve gelen turistleri yolunacak kaz gibi görmeyelim bu sektördeki her çalışan ülkesinin kalkınmasına ve reklamına büyük katki sunduğunu unutmaz inşallah

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