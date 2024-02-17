Neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte emekli ikramiyelerine yapılan zammın perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ve Giresun’da vatandaşlara hitap etti. “Ülkemizin her gündemi, bizim gündemimizdir” diyen Erdoğan CHP’yi eleştirdi: "Acemi genel başkanın öncelikli gündemi kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa bunların zerre kadar umurunda olmaz." Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceklerini de duyurdu. Miktarın 5 bin lira olması bekleniyordu. Ancak bütçe imkânları yetmedi. Toplam maliyet 160 milyar lirayı bulacaktı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Giresun mitinginde, vatandaşlara hitap etti, ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. “İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar, sakın bunlara yer vermeyin” diyen Erdoğan şunları kaydetti: Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhteristir. Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor; ‘Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti’ye geçeceğim.’ Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz.

YENİ UFUKLAR GAYRETİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurguladıklarını belirterek şöyle konuştu: Bizim ne dünün CHP’si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP’si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil. Öyle ya, herhâlde milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor. Türkiye’nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ediyor. Sadece bu kadar da değil. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakip de tanımıyoruz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülkeye ve şehirlerimize katkıda bulunmayı kendilerine bile hayırları yok.

BİZ VARSAK DOĞALGAZ VAR

“Niyet hayır, akıbet hayır” sözüne gönülden inandıklarını belirten Erdoğan, bugüne kadar hüsnüniyetle çıktıkları hiçbir yolda yaya kalmadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı “Kafalarında ve karınlarında dolaştırdıkları kırk tilkiyle bizim önümüzü kesmek için yola çıkanların hiçbirinin sonu hayırlı bir durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerinin kuyruklarını birbirlerine bağlamakla uğraşsınlar. Biz ülkemiz ve şehirlerimiz için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Erdoğan enerjide, Altınordu, Aybastı, Fatsa, Gülyalı, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ünye’ye doğalgaz arzını sağladıklarına dikkati çekerek “Önümüzdeki dönemde Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve Ulubey’i de doğalgaza kavuşturacağız. Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok” ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. AK Parti ve hükûmette ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılacağı yönünde çalışma yapılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da ikramiyenin 5 bin lira olmasını önerdiği ifade edilmişti. Ancak, yapılan maliyet analizlerinde ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması durumunda 160 milyar liralık bir maliyetin çıkacağı ve bu rakamın karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ekonomi yönetiminin itirazları üzerine, ikramiye rakamı 3 bin lirada kaldı. Maliyet de iki bayram ikramiyesi için 96 milyar liraya düşürüldü.