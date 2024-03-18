Konut fiyatlarında önemli gelişme! Aralık 2021'den bu yana en yavaş artış yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Ocak ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Endeks, KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı. Konut fiyatlarındaki artışın Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış olduğu kaydedildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190,0 seviyesinde gerçekleşti.