Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Konut fiyatlarında önemli gelişme! Aralık 2021'den bu yana en yavaş artış yaşandı

Konut fiyatlarında önemli gelişme! Aralık 2021'den bu yana en yavaş artış yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konut fiyatlarında önemli gelişme! Aralık 2021&#039;den bu yana en yavaş artış yaşandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Ocak ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Endeks, KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı. Konut fiyatlarındaki artışın Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış olduğu kaydedildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190,0 seviyesinde gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldu! Kapış Kapış satılıyor - EkonomiYüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldularTaksiciler davayı kazandı! Uber Avustralya'da tazminat ödeyecek - EkonomiUber tazminat ödeyecekiPhone'larda büyük değişim yolda! Apple ve Google'dan yapay zeka adımı - EkonomiApple ve Google'dan yapay zeka ortaklığı'Merkez Bankası'nın raporundan sızdığı' iddia edilmişti: SPK suç duyurusunda bulundu - EkonomiSPK suç duyurusunda bulunduBitcoin de FED’e bakıyor! BTC fiyatı kritik seviyenin altında… - EkonomiBTC fiyatı kritik seviyenin altında…Rekabet Kurulu'ndan META'ya ceza: Günlük 4.7 milyon lira ödeyecek - EkonomiGünlük 4.7 milyon lira, Instagram'a tedbirTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç belli oldu - EkonomiTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç belli olduÖdeme takvimi netleşti! Emekli ikramiyesinde EYT detayı - EkonomiEYT'liler ikramiye alabilecek mi?Borsada düşüş sürecek mi? Hangi sektörler öne çıkacak? - EkonomiBorsada düşüş sürecek mi?Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte ilk rakamlar - EkonomiDolar haftaya yükselişle başladı! İşte ilk rakamlar
Sonraki Haber Yükleniyor...