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Ödemelerde sıkıntı yaşanıyordu, Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye ile turizmde kriz yok

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Ödemelerde sıkıntı yaşanıyordu, Rusya&#039;dan açıklama geldi: Türkiye ile turizmde kriz yok

Ekonomi Haberleri  / -

Yaz sezonu yaklaşırken gözler ABD yaptırımlarından kaynaklı ödeme yapmakta zorlanan Rus turiste çevrildi. Rusya’dan konuya ilişkin “Türkiye ile turizmde ödeme krizi yok” açıklaması geldi.

ABD yaptırımları Türkiye ile Rusya arasındaki ödemelerde sorunlara neden oluyordu.  Yaz ayları yaklaşırken turizmde de benzer bir sorun yaşanabileceği endişeleri başladı.

RUS TUR OPERATÖRLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Ekonomi gazetesinin haberine göre, Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus ve Türk şirketleri arasındaki ödemelerde önceki yıllarda da zaman zaman sorunların ortaya çıktığını, ancak bunların sistemik sorunlar olmadığını ve şimdilik turizm pazarına ciddi bir etkileri bulunmadığını söyledi.

Lomidze, "Üyelerimiz, Türk ortaklarla çalışmalarının normal şekilde devam ettiğini belirtiyor. Yaza yönelik talebin azalması için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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