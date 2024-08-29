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Haberler > Ekonomi > Okulların açıldığı 9 Eylül tarihinde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? UKOME'de karar verildi 

Okulların açıldığı 9 Eylül tarihinde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? UKOME'de karar verildi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okulların açıldığı 9 Eylül tarihinde İstanbul&#039;da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? UKOME&#039;de karar verildi 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına kısa süre kala, İstanbul'da ilk eğitim günü olan 9 Eylül Pazartesi toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonların merak ettiği konu UKOME toplantısında karara bağlandı. İşte detaylar...

2024/2025 eğitim-öğretim dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Okulların açılması ülke genelinde trafiğe de etki edecek.

9 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Trafiğe etkisi nedeniyle 9 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Söz konusu karar bugün UKOME'de alındı. 

06.00-14.00 ARASINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ 

UKOME toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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