Okulların açıldığı 9 Eylül tarihinde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? UKOME'de karar verildi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına kısa süre kala, İstanbul'da ilk eğitim günü olan 9 Eylül Pazartesi toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonların merak ettiği konu UKOME toplantısında karara bağlandı. İşte detaylar...