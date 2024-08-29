Okulların açıldığı 9 Eylül tarihinde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? UKOME'de karar verildi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Okulların açılmasına kısa süre kala, İstanbul'da ilk eğitim günü olan 9 Eylül Pazartesi toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonların merak ettiği konu UKOME toplantısında karara bağlandı. İşte detaylar...
2024/2025 eğitim-öğretim dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Okulların açılması ülke genelinde trafiğe de etki edecek.
9 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Trafiğe etkisi nedeniyle 9 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Söz konusu karar bugün UKOME'de alındı.
06.00-14.00 ARASINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
UKOME toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi