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Haberler > Ekonomi > Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi

Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yapımı 8 ayda tamamlanan yeni turistik gemi denize indirildi. Kurban Bayram'ı öncesinde denize indirilen ve 300 milyon liraya mal olan gemi, iç donanımı tamamlandıktan sonra Alanya Limanı'ndan Akdeniz turlarına başlayacak.

İki yıl önce yapımı tamamlanan ve kategorisinde en büyük turistik gemilerinden biri olan Legend Bigkral'ın ardından, bu kez aynı modelin ikizi The Lasking üretildi. 

Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi - 1. Resim

300 MİLYON TL HARCANDI

Yaklaşık 800 ton çelik kullanılarak 70 kişilik ekip tarafından 8 ayda tamamlanan gemi, 300 milyon TL harcanarak yaz sezonuna yetiştirildi.

Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi - 2. Resim

BİN 162 YOLCU KAPASİTELİ

The Lasking, iç donanımının ardından bin 162 yolcu kapasiteli ve 60 personelli Legend Bigkral ile aynı teknik özellikleri taşıyor.

Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi - 3. Resim

"TALEP GÖRMESİ ÖNEMLİ"

Gemi sahibi Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Allah'a çok şükür, sektörümüzde inandığımız için, tecrübemizle, bilgimizle zor da olsa başarmayı seviyoruz. 2022 yılında Legend Bigkral gemisini yaptık, şimdi onun ikizini inşa ettik. Yaptığınız geminin sadece ihtiyaç için değil, doluluk oranıyla da pazarda talep görmesi önemli. Bunu başarmanın zorluğunu yaşadık ama zerre kadar korkmadık. Çünkü bu işte bilgiye, tecrübeye ve cesaretimize güvendik" ifadelerini kullandı.

Onun için 70 kişilik ekip kuruldu, 8 ayda yapıldı! 300 milyon liralık gemi denize indirildi - 4. Resim

"EKİP ÇALIŞMASIYLA MÜMKÜN OLDU"

Çavuşoğlu, projenin bir ekip işi olduğuna da vurgu yaparak, "Bu başarı sadece para gücüyle değil, bir ekip çalışmasıyla mümkün oldu. Ekip arkadaşlarımla ne kadar gurur duysam azdır" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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