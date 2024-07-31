Orta Doğu yangın yeri! ‘Altın’da savaş fiyatlaması…

Altında son dakika! İsrail’in Beyrut’u hedef alan saldırısı ve Hamas Lideri Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından, altın yükselişe geçti. 31 Temmuz 2024 ons altın fiyatı 2420 dolar ve gram altın fiyatı 2575 TL’den güne başlıyor. Fiyatlarda düne göre %1,5 artış dikkat çekerken, Lübnan’ın karşılık verme riskine karşı, altın diken üzerinde bekliyor. Öte yandan bu akşam FED Başkanı Powell’ın açıklamaları da altın cephesinde takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Orta Doğu’da tansiyon yükseldi, altın fiyatlarında da dün akşamdan itibaren jeopolitik risk fiyatlaması yeniden devreye girdi. İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u hedef alan saldırısının ardından, bölgedeki gerilimin artmasından ve sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuluyor. Hamas Lideri Haniye’nin de İran’da uğradığı suikast sonucunda öldürülmesi, risk algısını artırdı. Gelişmeler üzerine altın fiyatlarında “güvenli liman” alımlarıyla birlikte yükseliş yaşanıyor.

31 TEMMUZ 2024 ONS ALTIN FİYATI

Son bir haftadır 2400 doların altında seyreden ons altın, dünkü saldırının ardından bu seviyeyi geçti ve 2420 dolara yaklaştı. Sabah saatlerinde işlemler 2420 dolara yakın seyrediyor. Ons altın fiyatlamalarını yakında ilgilendiren dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizlerinde yatay görünüm öne çıkarken; piyasalarda, Lübnan’ın İsrail’e karşılık verme ihtimaline karşı gergin bekleyiş sürüyor.

31 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Ons altında ve dövizde yaşanan hareket, gram altına da yansıdı. Serbest piyasada 31 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2575 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da gram fiyatı 2580-2620 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiyatlarda %1,5 civarında artış dikkat çekerken; çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 270 TL, yarım altın 8 bin 535 TL ve tam altın da 17 bin 020 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında 2400 doların üzerinde “kalıcılık” halinde yükselişin devam edebileceği belirtilirken; 2413-2430 dolar bandı, ilk direnç olarak öne çıkıyor. Analistler, gram altın fiyatlarında da 2550 TL üzerinde tutunma şartıyla birlikte, ilk etapta 2600 TL’nin hedef olabileceğini aktarıyor. Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi için ABD’nin diplomatik çabaları da sürerken, bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.

GÖZLER BİR YANDAN FED’DE

ABD’de bugün faiz kararının ardından FED Başkanı Powell’ın açıklamaları da altın cephesinde takip ediliyor. Powell’ın, eylül ayındaki toplantıda ilk faiz indirimine yeşil ışık yakması bekleniyor. ABD’de son verilere bakıldığında; dün temmuz ayı tüketici güveni ve haziran ayı iş ilanlarının beklentileri aştığı görüldü. Bugün ise ayrıca temmuz ayı özel sektör istihdam rakamları piyasaların takibinde olacak.