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    • ÖSYM'den sınav ücretlerine yüzde 165 zam!

    ÖSYM, sınav ücretlerine yüzde 165 oranında zam yaptı. Son zamla YKS oturum ücretlerinin toplamı 345 liradan 800 liraya yükselmesi bekleniyor. ÖSYM'nin bu yıl sınavlardan elde edeceği gelirin 2 milyar lirayı aşacağı tahmin edilirken, maliyetlerden geriye kalan para Hazine'ye aktarılacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ÖSYM&#039;den sınav ücretlerine yüzde 165 zam!
    ÖSYM, YKS, Sınav Ücretleri, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), son 6 ayda gerçekleştirilen sınavlardan elde ettiği gelir yüzde 21.8 yükselerek 1 milyar 257 milyon TL’ye ulaşırken, yeni yılda yapılacak zam oranı da belli oldu. 2024 yılında yüzde 165 zam uygulanacak sınav ücretleriyle, ÖYSM’nin sınav gelirinin 2 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. Sınav maliyetleri çıkarıldığında geriye kalan para Hazine'ye aktarılacak.

    SINAV ÜCRETLERİ İKİ BUÇUK KATINA ÇIKIYOR

    Zam oranının ortaya çıkmasıyla yeni yılda uygulanacak sınav ücretleri de belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) ücreti 130 TL’den 295 TL’ye çıkarken, 2024 yılının ilk sınavı olacak olan YÖKDİL-1 ücreti ise 185 TL’den 490 TL’ye yükseldi.

    Öte yandan her yıl milyonlarca öğrencinin üniversite kazanmak için girdiği YKS sınavının yeni ücreti henüz açıklanmadı. Ancak 2023 yılında her bir oturumu 115 TL olan YKS’de 3 oturum için toplam 345 TL ödeniyordu. Bu yıl ise, yüzde 165 zam yapılması halinde YKS oturum ücretlerinin toplamının 800 TL’yi bulması bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ÖSYMYKSSınav ÜcretleriZam
    Haberler > Ekonomi > ÖSYM'den sınav ücretlerine yüzde 165 zam!
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