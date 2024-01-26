Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

Asgari ücrete zam gelmesinin ardından zincir marketlerde 'enflasyon' gerekçesiyle zam yapma furyası tekrar başladı. Vatandaşın henüz alamadığı zamlı maaşı cebe girmeden erirken, bir zincir markette dün gece 700 ürüne zam yapıldığı ortaya çıktı.

2023 yılının sonundan bu yana devam eden zam furyası, 2024 yılının ilk ayında da sürüyor. Bir zincir markette, 700’ü aşkın ürünün etiketi zamlı fiyatlarla tek gecede değiştirildi. En çok zam gören ürünler arasında tereyağı, peynir, süt ve yoğurt başı çekti. Yumurta fiyatları da fırlarken, bir gün önce 54 lira olan bir ürün, bugün 74 liraya çıktı.

SÜT ÜRÜNLERİ BAŞI ÇEKTİ

Show Haber’in aktardığına göre, çiğ süt fiyatlarındaki artış, süt ürünlerine zam olarak yansıdı.

YOĞURT

Yoğurda bir gecede 70 TL zam geldi. Dün 150 lira olan bir yoğurt, 220 liraya çıktı.

TEREYAĞI

950 gram tereyağına ise 60 TL zam geldi. 3 gün önce 352,50 TL'ye satılırkne, bugün 418 lira oldu.

BEYAZ PEYNİR

Beyaz peynir fiyatı da 159, 50 TL'den 190 TL'ye çıkarak 30 TL zamlandı.

KAŞAR PEYNİRİ

1 kilo kaşar peyniri, 40 TL artışla 120 TL'den 160 TL'ye yükseldi.

DAMACANA SU 100 TL'YE ÇIKTI

Damacana su fiyatında da zamlar ardı ardına geldi. Son bir yılda yüzde 100 üzerinde zamlanan 19 litrelik damacana su, son artışla 70 TL'den 100 TL'ye çıktı.