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    • Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

    Asgari ücrete zam gelmesinin ardından zincir marketlerde 'enflasyon' gerekçesiyle zam yapma furyası tekrar başladı. Vatandaşın henüz alamadığı zamlı maaşı cebe girmeden erirken, bir zincir markette dün gece 700 ürüne zam yapıldığı ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar
    Zam, Market, Yoğurt, Tereyağı, Kaşar Peyniri, Beyaz Peynir, Damacana Su, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2023 yılının sonundan bu yana devam eden zam furyası, 2024 yılının ilk ayında da sürüyor. Bir zincir markette, 700’ü aşkın ürünün etiketi zamlı fiyatlarla tek gecede değiştirildi. En çok zam gören ürünler arasında tereyağı, peynir, süt ve yoğurt başı çekti. Yumurta fiyatları da fırlarken, bir gün önce 54 lira olan bir ürün, bugün 74 liraya çıktı.

    Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

    SÜT ÜRÜNLERİ BAŞI ÇEKTİ

    Show Haber’in aktardığına göre, çiğ süt fiyatlarındaki artış, süt ürünlerine zam olarak yansıdı.

    YOĞURT

    Yoğurda bir gecede 70 TL zam geldi. Dün 150 lira olan bir yoğurt, 220 liraya çıktı.

    Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

    TEREYAĞI

    950 gram tereyağına ise 60 TL zam geldi. 3 gün önce 352,50 TL'ye satılırkne, bugün 418 lira oldu.

    Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

    BEYAZ PEYNİR

    Beyaz peynir fiyatı da 159, 50 TL'den 190 TL'ye çıkarak 30 TL zamlandı.

    Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

    KAŞAR PEYNİRİ

    1 kilo kaşar peyniri, 40 TL artışla 120 TL'den 160 TL'ye yükseldi.

    Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar

    DAMACANA SU 100 TL'YE ÇIKTI

    Damacana su fiyatında da zamlar ardı ardına geldi. Son bir yılda yüzde 100 üzerinde zamlanan 19 litrelik damacana su, son artışla 70 TL'den 100 TL'ye çıktı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ZamMarketYoğurtTereyağıKaşar PeyniriBeyaz PeynirDamacana Su
    Haberler > Ekonomi > Marketlerde etiket mesaisi! Bir gecede 700 ürüne zam yaptılar
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