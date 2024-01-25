Doğalgaz ve elektriğe zam var mı? Bakan Bayraktar merak edilen soruyu cevapladı

25 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 16:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya kuruluşlarıyla bir toplantı düzenledi. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulara cevap veren Bayraktar, "Doğalgaz ve elektrikte herhangi bir zam öngörmüyoruz" dedi. Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlardan da bahseden Bayraktar, şunları kaydetti:

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAMAN ZAMAN DÜZENLEME GELEBİLİR

"Faturalarla ilgili dünyadaki öngörümüz bu çerçevede olduğu için açıkçası şu an doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz önümüzdeki dönemle alakalı. Petrol piyasasında da tabi özellikle otomatik fiyatlandırmadan dolayı başka bir değişken de döviz.

Dolayısıyla dövizdeki oynama da petrol, akaryakıt fiyatlarında bir düzenleme ihtiyacı olabilir. Zaman zaman yukarı, zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Ama doğalgaz ve elektrikte, onu daha net söyleyebilirim, Türkiye için herhangi bir fiyat artışı ön görmüyoruz.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 42'Sİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Hidrolik kaynaklarımız 2002 yılında 12 bin megavattı. Bugün 32 bin megavat. Rüzgarımız hemen hemen hiç yoktu. 36 megavat gibi sembolik bir rüzgar kurulu gücümüz vardı. Bugün 12 bin megavata ulaştık. Güneş zaten 2010'lu yıllardan sonra ağırlıklı gelişti ve orada da yine 11 bin megavatın üzerine çıkan bir kurulu güce ulaşmış durumdayız.

Bütün bunlarla biraz önce ifade ettiğim gibi yüzde 55'lik kurulu gücümüz bugün itibariyle yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor elektrik tarafında. Bu bizim üretimimiz noktasında neye geliyor diye baktığımızda ürettiğimiz elektriğin yüzde 42'si yenilenebilir enerjiden geliyor.

NÜKLEER SANTRALİ BU YIL DEVREYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ

Hedefimiz bu yıl içerisinde santrali devreye almak. Peki santrali devreye aldığımızda bize ne katkısı olacak? Bin 200 yüz megavatlık ilk reaktör ve inşallah takip eden yıllarda 25,26,27, 28’de diğer 3 reaktörü devreye aldığımızda, yani 2028 yılına kadar biz bu 4 reaktörü devreye almak istiyoruz. 4,8 gigavatlık veya 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız. Burada toplam üretilecek enerji yaklaşık 35 milyar kilovatsaat.

Bugün Türkiye'nin tüketimi 330 milyar kilovatsaat civarında. Yani önümüzdeki yıllarda önümüzdeki 3-4 yılda yaklaşık 350-360 milyar kilovatsaatlere geldiğimizde bunun tam da yüzde 10’unu karşıladığımız bir şey olacak. Yani oradaki yüzde 10 ifadesi onu söylüyor.

2024 KARADENİZ'DE KEŞİF YILI OLACAK

Karadeniz gazı konusunda keşifler noktasında planları olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Karadeniz'de birkaç sondaj hedefimiz var. 2024 bu anlamda yeni bir keşif yılı olabilir. Herhangi bir sondaj yapmadan, ümidimizin olduğu sahalar olsa da herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Yeni keşif haberlerini Karadeniz’den sondajların sonucunda verebiliriz” diye konuştu."