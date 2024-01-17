Bakan Bayraktar duyurdu: 181,7 milyar TL yatırım yapılacak

17 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanına yapılacak yatırımların artırılacağını açıkladı. Enerji alanında yapılan yatırımların 2023'e kıyasla yüzde 70 artarak 75,7 milyar TL'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, madencilik sektörüne yüzde 34 artışla 106 milyar TL yatırım yapacaklarını açıkladı.

En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacaklarını belirten Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız" dedi.