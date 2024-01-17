- Güncelleme Tarihi:
Bakan Bayraktar duyurdu: 181,7 milyar TL yatırım yapılacak
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Abdullah Keleş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te enerji ve madencilik sektörüne 181,7 milyar TL kamu yatırımı yapılacağını açıkladı. En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacaklarını belirten Bayraktar, bu alanda 100 milyar TL'lik yatırım planladıklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanına yapılacak yatırımların artırılacağını açıkladı. Enerji alanında yapılan yatırımların 2023'e kıyasla yüzde 70 artarak 75,7 milyar TL'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, madencilik sektörüne yüzde 34 artışla 106 milyar TL yatırım yapacaklarını açıkladı.
En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacaklarını belirten Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız" dedi.
Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi