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    Geleceğin yerli çiplerini TEKNOFEST gençliği tasarlayıp üretecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geleceğin yerli çipleri, ülkemizden çıkacak. Her yıl büyük coşkuyla büyüyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bu yılki konsepti çip tasarımı.

    Geleceğin yerli çiplerini TEKNOFEST gençliği tasarlayıp üretecek
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 7. yılında “Çip Tasarım Yarışması”nı üçüncü kez düzenliyor. Her yıl yüzlerce gencin başvurduğu Çip Tasarım Yarışması’nda öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. 

    TÜBİTAK ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar hâlinde katılabiliyor. Analog Tasarım, Sayısal İşlemci Tasarım ve Mikrodenetleyici Tasarım olmak üzere üç ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor. Yarışma, #MilliTeknolojiHamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor.

    Başvuruların 20 Şubat 2024 tarihine kadar devam ettiği yarışmada üç kategorinin de birincilerine 150.000 TL, ikincilere 120.000 TL, üçüncülere ise 100.000 TL ödül verilecek.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeknofestÇipSelçuk Bayraktar
    Haberler > Teknoloji > Geleceğin yerli çiplerini TEKNOFEST gençliği tasarlayıp üretecek
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