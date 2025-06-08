Otel odasında gizli kameraya dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir

Son dönemde gündeme gelen gizli kamera vakaları siber suçlara zemin hazırlıyor.

ÖMER TEMÜR - Yaz aylarıyla birlikte tatil sezonu da başladı. Ancak son dönemde gündeme gelen gizli kamera vakaları, tatilcilerde ciddi endişelere sebep oluyor. Üstelik yalnızca gizli cihazlar değil, güvenlik amacıyla yerleştirilen IP kameralar da yeterli tedbir alınmadığında siber saldırganlar tarafından uzaktan izlenebiliyor.

Konaklama yerlerindeki kameraların mahremiyet ihlalinin yanı sıra dolandırıcılık, şantaj ve kimlik hırsızlığı gibi siber suçlar için de kullanılabileceğini ifade eden Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in operasyon direktörü Alev Akkoyunlu, tatil yerlerindeki kameralara karşı alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

1- Bir kamerayı bulmanın en kolay ve düşük teknolojili yolu bütün ışıkları kapatarak, telefon fenerini odanın içinde gezdirmektir. Bu sayede gizli kameranın merceği yasıma yaparak kendini belli edecektir. Duman dedektörleri, çalar saatler, duş başlıkları, prizler ve benzerleri gibi bir kamerayı kolayca gizleyebilecek ögeleri kontrol ettiğinizden emin olun. Ayrıca çalışmakta olan bir kayıt cihazını ele verebilecek parlayan veya yanıp sönen LED’lere de bakın.

2 - Aynaları kontrol edin. Eğer ayna duvardan kalkıyorsa, arkalarına bakabilirsiniz. Eğer sabitlenmişlerse, ışıkları bir defa daha kapatıp aynaya bir el feneri tutarak çift yönlü olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz. Sadece el fenerinizin yansımasını görüyorsanız, ayna muhtemelen çift yönlü değildir. Aynanın arkasında bir alan görüyorsanız, çift yönlüdür.

3 - Telefonunuzun kamerasının kızılötesini algılayıp algılamadığını test etmek için kamera uygulamasını açın, bir uzaktan kumandayı kameraya doğrultun ve bazı düğmelere basın. Mor veya beyaz bir ışık parlaması görürseniz, kamera kızılötesini algılayabilir. Odadaki bütün ışıkları kapatın, kamera uygulamasını açın ve bir kameradan gelebilecek benzer patlamalar için odayı tarayın.

4 - Gizli kameralar, genellikle bulunduğu mekânın Wi-Fi ağını kullanarak kablosuz yayın yapar. Bu sebeple eğer kiraladığınız yerin Wi-Fi ağına erişiminiz varsa, bir ağ taraması gerçekleştirebilirsiniz.

5 - Kiraladığınız evde Google Nest Hub, Amazon Echo Show veya benzeri bir akıllı ekran varsa, neyin izlendiğini görmek için kameranın sekmesine kaydırın. Birisi bir kamerayı gizlemeye çalışıyorsa, muhtemelen onu böyle bir cihaza bağlamayacaktır.