Bayramın ilk gününden yapılıyor, uzmanlar ise "dikkat edin" diyerek uyardı! Bu ürünlerin aşırı tüketimindeki gizli risk

Kurban Bayramı heyecanı başladı. Uzmanlar ise sofralarımızı şenlendiren kurbanlık eti ve şekerlemeler hakkında uyarılarda bulundu. Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral, "Biz diyetisyenler olarak sürekli kızartmalara, kavurmalara dikkat edelim diyoruz ama bayramın ilk günü o kavurma yapılıyor, hepimiz biliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı heyecanı başladı. Sofralarda ise özenle hazırlanmış yemekler, kurbanlık etleri ve şekerlemeler yer alıyor.

Kurban Bayramı’nda kırmızı et ve tatlı tüketimi artış gösterirken, Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral uyarılarda bulundu. Dengeli beslenme vurgusu yapan Eral, diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların bu konuda daha da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Sebze yemekleri, çorba ve sütlü tatlıların daha hafif olduğunu belirten Diyetisyen Eral, yürüyüş ve egzersizlerin kişinin metabolizmasına iyi geleceğini ifade etti.

KIZARTMALARA, KAVURMALARA DİKKAT

Kurban Bayramı’nda kurulan sofralarda dengeli beslenilmesi gerektiğini söyleyen Eral, şu sözlerle uyarılarda bulundu:

Bayramlar ve bayram sofraları bizim önemli kültürel değerlerimizdir. Bu nedenle hastalarda aslında ilk söylediğim şey, kalorileri saymadan bayramda sevdikleriyle beraber doyasıya bayram sofralarının tadını çıkarmalarıdır. Ama elbette ki kronik hastalıkları varsa, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, gut gibi bazı kısıtlamalar yapmak gerekebilir. Biz diyetisyenler olarak sürekli kızartmalara, kavurmalara dikkat edelim diyoruz ama bayramın ilk günü o kavurma yapılıyor, hepimiz biliyoruz. O yüzden dengeli beslenmek çok önemlidir. En azından dengeli tabak modeli oluşturarak kurban eti, salata, yoğurt şeklinde bir menü planlayabiliriz. Bayram süresince gezdiğimiz yerlerde çok dikkat edebiliriz. Eğer gündüz geziyorsak, sabah kahvaltısı veya öğlen yemeği ağır geçtiyse, akşam yemeğinde daha hafif geçirerek dengeleyebiliriz. Sebze yemeği, çorba, salata şeklinde plan yapılabilir. Bir de en önemli şey bayramda tabii ki tatlılardır. Tercih edebiliyorsak sütlü tatlıları tercih edebiliriz ama illa baklava yiyeceksek miktarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalori alımının kontrolsüz olmaması açısından dikkatli ve dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz.

"SU TÜKETİMİ KESİNLİKLE ARTIRILMALIDIR"

Zengin bayram sofralarında yenilen yemekler sonrası fazla kiloların verilmesi için egzersiz vurgusu yapan ve etin sağlıklı pişirme yöntemleri hakkında bilgi veren Eral, şu ifadeleri kullandı: