Kurban Bayramı’nda şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kılınışı

Kurban Bayramı’nda şükür namazı kılınır mı sorusu vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Kurban ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayrama ulaşmanın sevinciyle birlikte Allah’a şükürlerini namazla ifade etmek istiyor. Peki şükür namazı nasıl kılınır?

Bayramın manevi atmosferi içinde sadece kurban kesimi değil, aynı zamanda şükür duygusuyla yapılan ibadetler de ön plana çıkıyor. Bu özel günlerde Allah’a olan minnettarlığını göstermek isteyen vatandaşlar, şükür namazı kılmanın usulünü ve hükmünü araştırıyor. Kurban Bayramı’nda kurbanını kesenlerin “Şükür namazı nasıl kılınır?” sorusuna dair detaylar önem kazanıyor.

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı, Müslümanların bir nimet elde ettiklerinde, güzel bir haber aldıklarında ya da bir sıkıntıdan kurtulduklarında Allah’a şükür amacıyla kıldıkları iki rekatlık nafile bir ibadettir. Şükür secdesi ile karıştırılsa da şükür namazı belirli bir rekatla ve kıraatle kılınır. Niyet edilerek, sabah namazının sünneti gibi eda edilir. Bu namazda amaç, Allah’a olan minnettarlığı ifade etmektir.

KURBAN BAYRAMINDA ŞÜKÜR NAMAZI KILINIR MI?

Kurban Bayramı’na özel bir şükür namazı farz veya vacip değildir. Ancak bu günlerde şükür maksadıyla nafile namaz kılmak dini açıdan uygundur. Kurbanını kesen, bayrama ulaşan ya da çeşitli nimetlere kavuşan bireyler, Allah’a olan teşekkürlerini bu şekilde gösterebilir. Şükür amacıyla kılınacak iki rekatlık nafile namaz, hem ruhen huzur verir hem de ibadet bilincini pekiştirir.

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

1.⁠ ⁠Rekat:

Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya.”

“Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir, ardından Fatiha Suresi ve bir zammı sure (örneğin İhlas) okunur.

Rükuya eğilinir, ardından iki secde yapılır.

2.⁠ ⁠Rekat:

Ayakta besmele çekilerek Fatiha ve zammı sure okunur.

Rüku ve secde yapılır.

Tahiyyat’a oturulur. Ettahiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” diyerek namaz tamamlanır.