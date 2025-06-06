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Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bayram namazına gelmeyen bir genç mahallenin hedefi oldu. Yarım asırlık gelenek ona da uygulandı, yatağından alındığı gibi su dolu oluğa atıldı.

Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti.

Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı... - 1. Resim

 

Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor.

Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı... - 2. Resim

Bu bayram da gelenek bozulmadı.

Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı... - 3. Resim

Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi. Namazın ardından Özpolat’ın evine giden köy halkı, gencin hala uyuduğunu öğrendi.

Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı... - 4. Resim

Eve giren gençler, Eren Özpolat’ı yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırdı. Köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayram sabahına neşe kattı.

Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı... - 5. Resim

"UYKUSUNU ÇEŞMEDE AÇTIK"

Yarım asırdır geleneğin devam ettiğini belirten Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, "Son iki bayramdır öyle kalabalık oluyor ki camide adım atacak yer kalmıyor. Dışarıdan misafirler de gelmeye başladı. Oluğa atmanın faydası olmaz olur mu? Gençler kimlerin geldiğini dikkatle takip ediyor. Bayram yılda sadece iki kez oluyor.

Bayram namazına gitmeyen genç mahalleliden kaçamadı! Yarım asırlık geleneğe uykuda yakalandı... - 6. Resim

Diğer vakitlere gelmiyorsunuz ama bari bayram namazına kalkıp gelin. Eren'in babasının da namaza gelmediğini fark ettik. Eve geldik, babası işteymiş, oğlu gelmemiş. Uykusunu çeşmede açtık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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