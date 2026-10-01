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Ekonomi

Otogaza peş peşe zam! Litresi 40 lirayı aşacak

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Otogaza peş peşe zam! Litresi 40 lirayı aşacak
Başlık ResmiOtogaza peş peşe zam! Litresi 40 lirayı aşacak

Akaryakıta bugün gelen 3'lü zammın ardından bir zam daha göründü. Bu gece yarısı itibarıyla otogazın litresi 4 lira 63 kuruş artacak. Zammın ardından otogazın fiyatı Türkiye genelinde 40 lirayı aşacak.

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Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim itibarıyla yeni dönem başladı. Bugün benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yansırken, LPG'de de yaklaşık 1,45 TL'lik artış pompaya geldi. Ancak otogazdaki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre otogaza bu gece yarısı bir zam daha gelecek.

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OTOGAZA BİR ZAM DAHA!

2 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 4,63 TL artacak. Zammın ardından otogazın fiyatı 40 lirayı aşacak.

Otogaza peş peşe zam! Litresi 40 lirayı aşacak
Başlık ResmiOtogaza peş peşe zam! Litresi 40 lirayı aşacak

1 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa84.5097.1036.44
İstanbul Anadolu84.4096.9035.85
Ankara85.5098.2036.54
İzmir85.8098.5036.44

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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