Otogaza peş peşe zam! Litresi 40 lirayı aşacak
Akaryakıta bugün gelen 3'lü zammın ardından bir zam daha göründü. Bu gece yarısı itibarıyla otogazın litresi 4 lira 63 kuruş artacak. Zammın ardından otogazın fiyatı Türkiye genelinde 40 lirayı aşacak.
Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim itibarıyla yeni dönem başladı. Bugün benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yansırken, LPG'de de yaklaşık 1,45 TL'lik artış pompaya geldi. Ancak otogazdaki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre otogaza bu gece yarısı bir zam daha gelecek.
Akaryakıta 3'lü zam! Benzindeki 12,5 TL'lik artışa ÖTV ayarı
OTOGAZA BİR ZAM DAHA!
2 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatı 4,63 TL artacak. Zammın ardından otogazın fiyatı 40 lirayı aşacak.
1 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|84.50
|97.10
|36.44
|İstanbul Anadolu
|84.40
|96.90
|35.85
|Ankara
|85.50
|98.20
|36.54
|İzmir
|85.80
|98.50
|36.44
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.