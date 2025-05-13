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Otomotiv devi ekonomik krizde! 20 bin kişi işsiz kalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otomotiv devi ekonomik krizde! 20 bin kişi işsiz kalacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekonomik olarak zor günler geçiren otomotiv devi Nissan, 10 bin kişiyi işten çıkaracak. Böylece daha önce açıklanan işten çıkarmalarla toplamda 20 bin kişi işsiz kalacak.

Japon otomotiv üreticisi Nissan'dan peş peşe çarpıcı kararlar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da kuracağı 1,1 milyar dolarlık yatırım projesini rafa kaldıran şirket, şimdi de binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ON BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK 

Otomotiv devi daha önce açıkladığı işten çıkarmalara ek olarak 10 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu. 

Japon devlet kanalı NHK'da yayımlanan haberde, mali zorluklar yaşayan Nissan'ın daha önce duyurduğu işten çıkarmalarla birlikte küresel düzeyde toplam iş gücünün yüzde 15'ine tekabül eden 20 bin kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Otomotiv devi resmen duyurdu! 20 bin kişi işsiz kalacak - 1. Resim

5 MİLYAR DOLAR ZARAR AÇIKLAMASI BEKLENİYOR 

Nissan ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Şirket mart ayında yaptığı açıklamayla tamamlanan mali yılda 4.7 milyar dolar ila 5.08 milyar dolar arasında zarar açıklayabileceği uyarısında bulunmuştu. Nissan yarın 2024 yılı mali bilançosunu açıklayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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