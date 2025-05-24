Paranın açmadığı kapı yok! Suudi Arabistan 73 yıllık yasağı kaldırıyor

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da radikal bir karar alınıyor. 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIDA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkede 73 yıllık yasak kalkıyor. İşte detaylar...

Suudi Arabistan, küresel çapta dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde yürütülen "Vizyon 2030" stratejisi çerçevesinde ülkede 73 yıllık yasak kaldırılıyor.

ALKOL YASAĞI KALDIRILIYOR

2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIDA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'da alkol yasağı kısmi olarak kaldırılıyor. Ülkede turizmi canlandırmak isteyen yönetim, 2026'dan itibaren 600 turistik lokasyonda alkol satışına izin verecek.

YÜZDE 20 SINIRI

Alkol içeriği yüzde 20'yi aşan içkiler satılamayacak. Bu oranın altındaki alkoller ise kontrollü ortamlarda satılacak. Buna göre, 5 yıldızlı oteller ve lüks tatil köyleri, lisanslı distribütörler ve yetkili elçilikler, Kızıldeniz Tatil Köyü, Sindalah ve Neom gibi turistik merkezler, yabancılar için konut kompleksleri, belirlenmiş uluslararası kültürel ve ticari etkinlikler gibi alanlarda alkol satışının yapılması bekleniyor.

BAE VE BAHREYN'DEN ETKİLENDİLER

Suudi yetkililer, bu uygulamanın Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinde elde edilen turizm başarılarından esinlenerek hayata geçirildiğini vurguladı. Alkol satışıyla ilgili ülkede sıkı denetimler yapılacağı belirtilirken; kültürel hassasiyetlerin korunması ve toplumun dini değerleriyle çelişmemesi amacıyla kurallar titizlikle uygulanacağı vurgulandı.