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Parasını yatıran zengin oldu! İşte son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Parasını yatıran zengin oldu! İşte son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nisan ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. Altın TÜFE ile indirgendiğinde nisanda yüzde 8,54 oranında, yıllık bazda ise yüzde 16,55 oranında kazandırdı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 4,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,2 yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,6, BIST 100 endeksi yüzde 10,14 kayba yol açtı.

3 AYLIK VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Parasını yatıran zengin oldu! İşte son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı - 1. Resim

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve euro yüzde 0,9 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,8 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 10,35, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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