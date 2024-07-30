Patron eleman, çalışan iş bulamıyor! İşçi krizine çözüm meslek ortaokulu

İş dünyasının yaşadığı kalifiye eleman sıkıntısı gün geçtikçe artarken patronlar ve eğitimciler, sıkıntının çözümünün meslek ortaokullarının açılması olacağını savunuyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - İş dünyası mavi yakalı personel bulamamaktan şikâyet ederken, hükûmet sanayi ve ticaret firmalarının ara eleman sıkıntısını çözmek maksadıyla farklı çalışmalar yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, meslek ortaokulları açılması gibi bir çok farklı çözüm yolunu değerlendiriyor. Biz de iş dünyası ve eğitimcilere meslek ortaokullarını sorduk.

HIZLA AÇILMALARI ÖNEMLİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, çocukların küçük yaşlarda yeteneklerine göre alanlara yönlendirilmesi doğrultusunda mesleki eğitimin, ortaokulda başlamasının çok büyük bir adım olduğunu söyledi. Ünverdi, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri, donanım sahibi olmaları ve geleceklerini inşa edebilmelerini sağlayarak iş hayatıyla entegre bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii insan kaynağının verimli kullanılması için de gençlerimizin erken yaşta meslek edinmesine, diplomasını aldığında da açıkta kalmadan istihdama katılabilmeye; sanayimizin de yetişmiş, nitelikli insana ihtiyacı var. Ağaç yaşken eğilir ve bizim de hep dile getirdiğimiz, çocuklarımızın küçük yaşlarda yeteneklerine göre alanlara yönlendirilmesi doğrultusunda mesleki eğitimin ortaokulda başlaması çok büyük bir adımdır.”

Ünverdi “Gaziantep’te de eş zamanlı olarak pilot ortaokulların açılarak Türkiye geneline hızla yayılması önemlidir” diye konuştu.

BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da yıllardır mesleki eğitim konusundaki problemleri dile getirdiklerini söyledi. Baran, şöyle konuştu: “Milyonlarca lira yatırım yapıp iş yeri açıyorsunuz, içinde istihdam edecek meslekli insan bulamıyorsunuz. Bugün işletmelerin çoğu çalıştıracak eleman bulamıyor. Gençlerimiz okullarını bitirip, işe başlayıp masalarda oturup çalışmak istiyor ama o masayı üretmeyi istemiyor. Bu bizim ekonomik ve sosyal geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir konu.

Açılacak meslek ortaokullarında, çocukların temel mesleki becerileri keşfetmeleri ve buradan da meslek liselerine yönlendirilmeleri amaçlanıyor. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ diye bir atasözümüz var. Bu sözün doğruluğunu her alanda görüyoruz. Çocuğun erken yaşta yeteneklerinin ve eğiliminin öğrenilmesi, gelişimi açısından, yetişmesi açısından çok kıymetli. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yetişmesi açısından büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM SAĞLAR

Kastamonu Üniversitesinden eğitim sosyoloğu Prof. Dr. S. Tunay Kamer, meslek ortaokullarının açılmasının sanayi sektörü için ara eleman bulma problemine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayabileceğini söyledi.

Kamer şöyle konuştu: “İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek seçmesi; hem öğrencinin mutluluğu hem de gelecekte toplumun beklentilerini karşılaması açısından hayati öneme sahip. Bu uygulama ile öğrenciler ilgi ve yeteneklerini erken yaşta keşfedecek, bu da gençlerin kariyer hedeflerini daha bilinçli bir şekilde belirlemelerine imkân sağlayacak. Ayrıca, öğrencilerin okulda daha motive ve ilgili olmalarını sağlayabilir.

Gerçek dünyayla bağlantılı dersler ve derslerdeki pratik uygulamalar ve öğrenmeyi daha ilginç ve anlamlı hâle getirebilir. Öğrenciler, temel mesleki becerileri erken yaşta kazanabilirler. Bu beceriler, daha sonra mesleki eğitimlerini derinleştirmek için güçlü bir temel sağlar. Teknolojik ve endüstriyel gelişmeler doğrultusunda geleceğin işgücünde ihtiyaç duyulan becerilere daha iyi hazırlanabilirler.”