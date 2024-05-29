Sosyal medya 'çalışacak eleman' bırakmadı!

En düşük maaş ne kadar olacak? İşte emekli ve memuru temmuzda bekleyen zam oranı

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Nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması esnafı isyan ettirdi. Gençlerin kolay para kazanma derdinde olduğu için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen esnaf nitelikli personel bulamadıkları için bazılarının dükkanlarını kapattığını söyledi.

Türkiye'de 3 milyonu aşkın kişi işsizken öte yandan eleman sıkıntısı da ciddi boyutlara ulaştı. Gençlerin maaşları, çalışma saatlerini vs. tercih etmemesi nedeniyle çoğu iş kolunda, şirketler askeri ücretin 3 katına dahi nitelikli eleman bulamıyor.

ARA ELEMANLARI TURİZM SEKTÖRÜ ÇEKİYOR

Türkiye’nin gastronomi ve sanayi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da da hem işletmeler hem de sanayi tesisleri eleman sıkıntısı yaşıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinden insanlar başta Antalya ve Muğla olmak üzere turizm bölgelerine çalışmaya gitti. Bu da kentteki birçok işletmenin daha fazla eleman sorunu yaşamasına neden oldu.

Sektör temsilcileri ise ara eleman sorununun meslek liseleri veya gençlerin küçük yaşta çıraklığa yönlendirilerek çözülebileceğini ifade ediyor.

ESNAF ELEMAN BULAMIYOR

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, vasıflı ve vasıfsız eleman bulamadıklarını belirterek, “Esnaflarımız kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyor. El becerisi ve bilgi birikimi gereken zanaatkarlar artık bulunmuyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yetiştirecek çırak bulunmaması.

Eskiden meslek sahibi olmak altın bilezikti. O dönemde aileler çocuklarını meslek öğrensin diye yaz tatillerinde esnafların yanına gönderirdi. Okumayan çocukları zor işe gönderirdik ki eğer işi yapamazsa okula gitsin derdik. Şimdi ki ailelerimiz maalesef çocuklarını yaz tatilinde tatile gönderiyorlar. Geri dönünce hem okulu okumuyorlar hem de meslek sahibi olmuyorlar” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜKKAN KAPATTIRDI

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Doyuran gençlerin iş beğenmediğini söyleyerek, “Bana göre Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi eleman eksikliği. Ne yazık ki vatandaşlarımız iş beğenmiyor. Bizler her türlü şartlarda ve işlerde çalıştık. Ancak gençlerimiz iş beğenmiyor ve kolay iş tercih ediyor.

8 mağazası olan arkadaşım 4 mağazasını eleman sorunu nedeniyle kapattı. Bizlerde personel sorununu çok ciddi şekilde yaşıyoruz” dedi.

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Otomobil tamircisi Uğur Kahveci, “Kalfa ve çırak bulamıyoruz. Bizim kuzenimiz yanımızda çalışıyor ama başkalarını alınca işi bırakıyor. Ne çırak ne de usta bulamıyoruz. Eskiden ailemiz bizi ustanın yanına bırakırdı ama şuanda maalesef öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Vasıflı personel bulamıyoruz”

Cep telefonu tamiri yapan Ramazan Özdemir, “Gençlerimiz kolay para kazanmaya yöneliyor. Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri tercih edildiği için şu anda vasıflı personel bulamıyoruz” diye konuştu.