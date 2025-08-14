Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol, 2 ayın dibinden döndü! Gözler Trump-Putin zirvesinde...

Petrol, 2 ayın dibinden döndü! Gözler Trump-Putin zirvesinde...

Petrol, 2 ayın dibinden döndü! Gözler Trump-Putin zirvesinde...
Küresel ekonomide zayıf görünümle birlikte petrol talebinde düşüş ve arzda artış tahminleri öne çıkmaya başladı. Petrol fiyatları aşağı yöneldi ve Brent fiyatı dün 65,00 dolara kadar gerileyerek son iki ayın dibini gördü. Trump ve Putin arasında yarın gerçekleşmesi beklenen zirve öncesinde belirsizliğin sürmesi, petrolde bugün sınırlı tepki alımlarını destekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalarda FED rüzgârı eserken, petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. ABD’de son gelen ekonomik verilerin “zayıflığa” işaret etmesi, talep endişelerinin yükselmesi ve arzda yaşanacak artış beklentisi ile birlikte petrol fiyatları irtifa kaybediyor.

65 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 65,00 dolara kadar çekilerek, son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol, bugünkü işlemlerde ise gelen tepki alımlarıyla birlikte 65,90 dolara yöneldi. Piyasalar, yarın devlet başkanları düzeyinde gerçekleşecek ABD ve Rusya arasındaki zirveye odaklandı. 

TALEPTE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu yıl talep öngörüsünü günlük bazda 20 bin varil aşağı çekti. Daha önceki raporunda günlük 700 bin varil olan artış beklentisi, küresel ekonomideki zayıf görünüm sebebiyle 680 bin varile düşürüldü.

STOKLAR DA ARTIYOR

Petrol talebinin bu yıl günlük 103 milyon 740 bin varil gerçekleşmesi beklenirken, talepte yaşanan artışın ise 2019’dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu arada ABD ham petrol stokları da geçen hafta 3 milyon varil artarak, beklentilerden daha yüksek seviyede gerçekleşti.

2026 TAHMİLERİ...

Bu arada Uluslararası Enerji Ajansının son raporunda, OPEC+ Grubunun son aylarda arz artışına gitmesi de gerekçe gösterilerek, stokların gelecek yıl günlük 2,96 milyon varil artabileceği aktarıldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi de bu yıl ortalama petrol fiyatı tahminini 1,7 dolar düşerek 67,22 dolara çekti.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde iyimser beklentiler de petrol fiyatını düşürmüştü. Ancak Trump, Putin'in ateşkesi reddetmesi durumunda ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi ve petrolde bugün sınırlı yükseliş yaşanıyor.

Altın fiyatları tetikte bekliyor! Dikkatler Rusya-Ukrayna ateşkesinde...
