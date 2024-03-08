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Petrol fiyatları ne kadar olacak? Citi 2024 yılı tahminini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Petrol fiyatları ne kadar olacak? Citi 2024 yılı tahminini açıkladı
Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arz ve talebe göre oynaklık gösteren petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Citi 2024 yılı için ortalama öngörüsünü açıkladı. Peki, bu yıl petrol fiyatları ne kadar olacak? Petrol fiyatları artarsa ne olur? İşte detaylar...

Piyasada arz ve talebe göre değişiklik gösteren petrol fiyatlarının gelecekte ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında artışlar enflasyon üzerinde de olumsuz etkiye neden oluyor.

BU YIL PETROL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Citi Research, brent petrol için 2024 ikinci çeyrek ortalama fiyat tahminini, ilk çeyrekte yaşanan ve beklentileri aşan arz aksaklıklarına işaret ederek 72 dolar/varil seviyesinden 78 dolara çıkardı. Ancak yılın sonuna doğru fiyatların 70 dolar/varil seviyelerine gerileyeceğini öngören Citi, 2024 yılının tamamı için ortalama fiyatı 75 dolar/varil olarak tahmin etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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