Piyasalar merakla bekliyordu! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ECB 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mart ayı faiz kararını bugün açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda bir adım atan ECB, faizi sabit bıraktı.

AVRUPA'DA FAİZLER NE DURUMDA?

ECB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,50 seviyesinde tutulurken, mevduat faiz oranı yüzde 4,00 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korundu.

ENFLASYON VURGUSU

Açıklamada, gelen son verilerin, Yönetim Kurulunun orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde doğruladığına işaret edildi.

ECB'den yapılan açıklamada, "Enflasyon, düşük gıda ve mal fiyatları enflasyonunun etkisiyle düşmeye devam etti. Enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğu gevşiyor, ücret artışları yavaş yavaş geriliyor ve firmalar işgücü maliyetlerindeki artışın bir kısmını kârlarıyla karşılıyor. Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya ve geçmişteki faiz oranlarındaki artışlar talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor, bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." denildi.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ

ECB Yönetim Konseyi, enflasyonun %2 orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunu yineledi. Açıklamada şöyle devam edildi:

"ECB'nin politika faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir. Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı kalmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulunun enflasyon görünümüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesi, enflasyonun temel dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü, enflasyonun hedefe sürdürülebilir bir şekilde yakınlaştığına dair güveni daha da artıracaksa, mevcut seviyenin düşürülmesi uygun olacaktır. para politikası kısıtlamaları Her halükarda Yönetim Konseyi, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için verilere dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edecek ve önceden belirli bir oran yolu taahhüt etmeyecektir."





