Piyasalar tersine döndü: Avrupa borsaları sert düştü!

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2025 21:18 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 21:21 - Güncelleme:

Avrupa Borsaları, Otomobil Satışları, Tesla, AB, Haber

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,74 gerilerken, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya borsalarında da benzer kayıplar görüldü. Jeopolitik gerilimin azalmasına rağmen piyasalar negatif seyretti. Öte yandan, AB'de mayıs ayında yeni otomobil satışları yüzde 1,6 artarken, Tesla'nın satışları yüzde 40,5 oranında düşüş gösterdi.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,74 değer kaybıyla 536,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 8.718,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 gerileyerek 7.558,16 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 23.498,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 azalışla 39.319,14 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 20.53 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,164 seviyesinde bulunuyor. İlgili Haber Altın ve petrolde yatay seyir sürerken... BİST 100 günü düşüşle tamamladı Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalmasına rağmen Avrupa piyasaları negatif seyir izledi. AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerine elektrik fiyatında indirim imkanı sunmalarını sağlayacak kural değişikliği teklifi hazırladı. AB pazarında yeni otomobil satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 926 bin 582'ye ulaştı. AB ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışlarındaki düşüş mayıs ayında da sürerken bu dönemdeki gerileme geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,5'i buldu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir